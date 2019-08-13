Автостраховкой по бездорожью и разгильдяйству

Что было раньше, страховка или автомобиль?
Первый автомобиль в России появился в Одессе. В сентябре 1891 года «Панар-Левассор» с двигателем Daimler мощностью в три лошадиные силы впервые прокатил по Дерибасовской. За рулем сидел его гордый владелец — издатель «Одесского листка» Василий Навроцкий. В 1895 году заграничная новинка приехала и в Санкт-Петербург. А уже на следующий год в Нижнем Новгороде был представлен российский серийник — автомобиль Фрезе-Яковлева.
К этому времени страхование в России переживало расцвет. В стране действовали десятки обществ разных форм собственности, страховавшие имущество и жизни граждан от различных рисков. В то время авто застраховать было достаточно сложно, на это сетовал еще в 1902 году журнал «Страховое обозрение». Первые добровольные договоры страховали транспортные средства от различного вида ущерба, чаще всего, от пожара. Страховые общества шли на это неохотно — пожары в России конца XIX века были частым делом, а автомобили стоили слишком дорого.
Меньше чем через 10 лет ситуация меняется. Популярность самоходного транспорта переживает бум. «Одесский листок», как и другие российские издания, уже регулярно печатает частные объявления по продаже автомобилей и запчастей. Например, один из номеров за 1910 год размещает информацию о том, что в Одессе, в здании №22 на улице Полтавской победы, каждый желающий может приобрести модели «Берлiе» или «Де-Дiонъ-Бутонъ», мотоциклет «Дуксъ», шины Мишлена и Континентель. Там же располагалась и ремонтная мастерская.
Уличное движение менялось на глазах, количество аварий росло, появились первые человеческие жертвы, а автолюбители начали объединяться в клубы и общества. Предпринимались первые попытки застраховать ответственность автовладельца. Газета «Голос Москвы» 24 (11) января 1912 года публикует заметку следующего содержания:
«Вчера происходило собрание московской артели ответственных шоферов. Обсуждался вопрос о “страховании от третьих лиц”. Страхование это заключается в том, что артель страхуется в каком-либо страховом о-ве с тем, чтобы о-во это выплачивало премию в пользу потерпевшего от повреждения, причиненного шофером, членом артели. Вчерашнее собрание принципиально одобрила такой тип страхования; подробную же разработку его поручило правлению, в помощь которому избрало комиссию из десяти лиц».
Кардинальным образом ситуацию изменило страховое общество «Россия». В 1913 году оно выпускает «Общие условия страхования убытков владельцев моторных экипажей», которые утверждает министр внутренних дел. По аналогичным правилам — прототипу современной формы страхования автогражданской ответственности — начинают работать с автомобилистами все крупнейшие страховые общества России. Но тут в ход истории вмешивается Октябрьская революция 1917 года.
У Госстраха все под контролем
В 1918 году декретом Совета народных комиссаров РСФСР имущество частных и акционерных страховых обществ национализируется. А декрет от 6 октября 1921 года учреждает Главное Управление Государственного Страхования. Так начинается 70-летняя история единой союзно-республиканской системы органов государственного страхования в СССР — Госстраха. Согласно декрету, она была призвана организовать имущественное страхование, среди прочего и от аварий на путях водного и сухопутного транспорта.
В 1926 году Госстрах вводит страхование моторных экипажей, автомобилей легковых и грузовых, автобусов, мотоциклов, тракторов и тягачей. «Застраховав свой экипаж, владелец обеспечивает себя от всех убытков, которые падают на него в случаях, когда поврежден или уничтожен принадлежащий ему моторный экипаж или когда моторным экипажем причинены смерть, телесные повреждения или имущественный ущерб посторонним лицам», — разъяснял журнал «За рулем».
Однако серьезные объемы страхование автотранспортных средств приобрело уже после Победы — до войны стать владельцем автомобиля могли считанные единицы.
Страхуем «Победу» после Победы
С 1945 года парк личного автотранспорта кардинально изменился. В страну было ввезено около 50 тысяч трофейных легковых автомобилей: «Майбахов», «Мерседесов», «Опелей», «Виллисов» и «Фордов». В 1946 году с конвейера сошла первая серийная «Победа». В том же году 99 автолюбителей добровольно застраховали свои машины. В декабре 1946-го налажен серийный выпуск модели «Москвич-400». А в 1949 году застрахованными оказались уже 1700 машин.
Размер советского автопарка рос очень быстрыми темпами. В 1947 году было выпущено 9,6 тыс. легковых машин, в 1950-м — 64,6 тысяч. Мотоциклов и мотороллеров сходило с конвейеров еще больше, в 1950-м их произведено около 123,1 тыс. А реклама добровольного автострахования начала массово появляться в советских популярных изданиях.
С обязательным страхованием автогражданской ответственности ситуация обстояла хуже. Вид страхования, который практикуется в США с 20-х, а в Европе — с 40-50-х гг. XX века, пришел в Россию только в начале XXI века.
В 1962 и 1963 годах Совет Министров СССР один за одним отклоняет законопроекты рабочей группы министерства финансов об обязательном автостраховании. По мнению чиновников, введение такой нормы не имело экономической целесообразности.
В 1969 году у автовладельцев СССР впервые появилась возможность добровольно застраховать транспортное средство от хищения или угона. В 1977 году в стране было застраховано около 11% личного автопарка граждан, а в Москве этот показатель достиг 33%.
В 1986 году появилась новая форма добровольного страхования — авто-комби. Теперь владелец машины мог застраховать автомобиль, багаж и себя на случай гибели, а с 1989 еще и травмы в результате ДТП. Илл. 1986 Плакат-листовка ГОССТРАХА. Издательство «Финансы и статистика». Печатная фабрика Гознака. Художник С. Б. Воробьев Еще одним интересным нововведением этих лет стала выплата страховых возмещений по справкам, которые ГАИ выдавали после ДТП. В них указывались обстоятельства, виновный и пострадавший, а также состояние водителя — например, его алкогольное опьянение было препятствием для получения выплаты.
Caro / Olaf Jandke / Globallookpress
В 1990 году Госстрах СССР принял на страхование 6,1 млн частных автомобилей. А в феврале 1992 года была организована Российская государственная страховая компания — РОСГОССТРАХ, правопреемник Госстраха СССР. Началась новейшая история российского автострахования.
Сага об ОСАГО
Федеральный закон №40-Ф3 об ОСАГО был принят 25 апреля 2002 года. До этого момента Россия оставалась одной из 4 стран, в которых автогражданская ответственность не имела законодательного оформления. Теперь все автовладельцы России, в соответствии с законодательством, обязаны ежегодно приобретать полис ОСАГО. Он является гарантией того, что в случае ДТП ущерб, нанесенный имуществу или здоровью пострадавшего, будет возмещен.
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