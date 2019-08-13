Автостраховкой по бездорожью и разгильдяйству

К этому времени страхование в России переживало расцвет. В стране действовали десятки обществ разных форм собственности, страховавшие имущество и жизни граждан от различных рисков. В то время авто застраховать было достаточно сложно, на это сетовал еще в 1902 году журнал «Страховое обозрение». Первые добровольные договоры страховали транспортные средства от различного вида ущерба, чаще всего, от пожара. Страховые общества шли на это неохотно — пожары в России конца XIX века были частым делом, а автомобили стоили слишком дорого.

Меньше чем через 10 лет ситуация меняется. Популярность самоходного транспорта переживает бум. «Одесский листок», как и другие российские издания, уже регулярно печатает частные объявления по продаже автомобилей и запчастей. Например, один из номеров за 1910 год размещает информацию о том, что в Одессе, в здании №22 на улице Полтавской победы, каждый желающий может приобрести модели «Берлiе» или «Де-Дiонъ-Бутонъ», мотоциклет «Дуксъ», шины Мишлена и Континентель. Там же располагалась и ремонтная мастерская.