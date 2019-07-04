Полисы в Сети

Я слышал при оформлении е-ОСАГО можно столкнуться с мошенниками. Как быть?
Самое главное — лично (без услуг посредников) заключить договор ОСАГО непосредственно на официальном сайте страховой компании. Например, на сайте компании «Росгосстрах». «Росгосстрах» — одна из крупнейших в России страховых компаний, которая ведет свою историю с 1921 года. Ее услугами пользуются более 8,5 миллионов клиентов по всей стране.
Перед оформлением электронного полиса убедитесь, что вы делаете это на официальном сайте страховой компании — адреса таких сайтов указаны на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Кстати, там же можно легко проверить подлинность полиса — вот по этой ссылке.
Электронный полис ОСАГО чем-то отличается от обычного?
Ничем. Ведь электронное ОСАГО — это и есть оригинал вашего полиса (и его стоимость, к слову, будет точно такой же, как и у «бумажной» версии).
Вы можете распечатать его на бумаге и показать инспектору ГИБДД — он сможет проверить наличие этого договора по базе автовладельцев.
И в чем же тогда преимущества, кроме экономии времени?
Электронный полис ОСАГО — это отличное решение для тех, кто не любит общаться со страховыми компаниями и не готов соглашаться на какие-либо дополнительные услуги, которые вам могут предложить в офисе страховщика.
Само собой, электронный документ невозможно потерять, и его удобно хранить (можно скопировать на любой носитель и при необходимости распечатать даже на черно-белом принтере). Также покупка электронного полиса — прекрасный выход для жителей труднодоступных регионов, где выбор страховых компаний крайне мал.
Хорошо. И как именно оформить е-ОСАГО?
Процедура оформления электронного полиса состоит всего лишь из четырех шагов. Во-первых, нужно зарегистрироваться в личном кабинете, перейдя по ссылке. Далее заполняются данные на водителей и автомобиль. После расчета стоимости полис оплачивается банковской картой. Последний шаг — это проверить электронную почту и убедиться в доставке самого полиса и сопроводительных документов.
Для оформления страхового полиса вам потребуются следующие документы: паспорт страхователя и владельца автомобиля, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), паспорт транспортного средства (ПТС), водительские удостоверения всех допущенных к управлению водителей, а также действующая диагностическая карта на автомобиль (если автомобиль в соответствии с законодательством РФ проходил техосмотр).
Что еще мне следует знать?
Необходимо помнить, что договор е-ОСАГО начинает действовать не ранее чем через три дня после дня оформления, а продлить полис автострахования можно не более чем за 60 календарных дней до окончания срока страхования по предыдущему ОСАГО.
Договор е-ОСАГО формируется страховой компанией непосредственно после уплаты страховой премии и сразу попадает в единую базу данных ОСАГО.
Таким образом, электронное ОСАГО — самый удобный на сегодняшний день способ оформления полиса, который сэкономит автовладельцам время и нервы.