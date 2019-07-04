 https://mc.yandex.ru/pixel/3318094368583404952?rnd={{RandomNumber}}
Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:00

Полисы в Сети

Почему все сейчас стремятся оформить полис ОСАГО онлайн?

© shutterstock
Всем хочется сэкономить время для себя и близких. А ехать в страховую компанию чаще всего бывает накладно. Чтобы туда добраться, наверняка, придется столкнуться с пробками, потратить бензин, приехать в нужные часы работы офиса, отстоять очередь еще и там и так далее. Неудобно. Сейчас же купить полис ОСАГО, можно не выходя из дома. Это сделать так же просто, как подготовить все к отпуску — например, забронировать гостиницу или купить билет на самолет онлайн. И главное — это можно сделать в любое время, ни под кого не подстраиваясь.

Я слышал при оформлении е-ОСАГО можно столкнуться с мошенниками. Как быть?

Самое главное — лично (без услуг посредников) заключить договор ОСАГО непосредственно на официальном сайте страховой компании. Например, на сайте компании «Росгосстрах». «Росгосстрах» — одна из крупнейших в России страховых компаний, которая ведет свою историю с 1921 года. Ее услугами пользуются более 8,5 миллионов клиентов по всей стране.

Перед оформлением электронного полиса убедитесь, что вы делаете это на официальном сайте страховой компании — адреса таких сайтов указаны на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Кстати, там же можно легко проверить подлинность полиса — вот по этой ссылке.

Электронный полис ОСАГО чем-то отличается от обычного?

Ничем. Ведь электронное ОСАГО — это и есть оригинал вашего полиса (и его стоимость, к слову, будет точно такой же, как и у «бумажной» версии).

Вы можете распечатать его на бумаге и показать инспектору ГИБДД — он сможет проверить наличие этого договора по базе автовладельцев.

И в чем же тогда преимущества, кроме экономии времени?

Электронный полис ОСАГО — это отличное решение для тех, кто не любит общаться со страховыми компаниями и не готов соглашаться на какие-либо дополнительные услуги, которые вам могут предложить в офисе страховщика.

Само собой, электронный документ невозможно потерять, и его удобно хранить (можно скопировать на любой носитель и при необходимости распечатать даже на черно-белом принтере). Также покупка электронного полиса — прекрасный выход для жителей труднодоступных регионов, где выбор страховых компаний крайне мал.

Хорошо. И как именно оформить е-ОСАГО?

Процедура оформления электронного полиса состоит всего лишь из четырех шагов. Во-первых, нужно зарегистрироваться в личном кабинете, перейдя по ссылке. Далее заполняются данные на водителей и автомобиль. После расчета стоимости полис оплачивается банковской картой. Последний шаг — это проверить электронную почту и убедиться в доставке самого полиса и сопроводительных документов.

Для оформления страхового полиса вам потребуются следующие документы: паспорт страхователя и владельца автомобиля, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), паспорт транспортного средства (ПТС), водительские удостоверения всех допущенных к управлению водителей, а также действующая диагностическая карта на автомобиль (если автомобиль в соответствии с законодательством РФ проходил техосмотр).

Что еще мне следует знать?

Необходимо помнить, что договор е-ОСАГО начинает действовать не ранее чем через три дня после дня оформления, а продлить полис автострахования можно не более чем за 60 календарных дней до окончания срока страхования по предыдущему ОСАГО.

Договор е-ОСАГО формируется страховой компанией непосредственно после уплаты страховой премии и сразу попадает в единую базу данных ОСАГО.

Таким образом, электронное ОСАГО — самый удобный на сегодняшний день способ оформления полиса, который сэкономит автовладельцам время и нервы.

ПАО СК «Росгосстрах», лицензии Банка России на осуществление страхования СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001-02, ОС № 0001-03, ОС № 0001-04, ОС № 0001-05 и на осуществление перестрахования ПС № 0001, выданы 06.06.2018, бессрочные. 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3. ОГРН 1027739049689.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...