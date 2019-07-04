Полисы в Сети

Перед оформлением электронного полиса убедитесь, что вы делаете это на официальном сайте страховой компании — адреса таких сайтов указаны на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Кстати, там же можно легко проверить подлинность полиса — вот по этой ссылке.

Электронный полис ОСАГО чем-то отличается от обычного?

Ничем. Ведь электронное ОСАГО — это и есть оригинал вашего полиса (и его стоимость, к слову, будет точно такой же, как и у «бумажной» версии).