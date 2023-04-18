Как с максимальной эффективностью использовать отчеты Авито об истории автомобилей с пробегом

Это стало сюрпризом даже для владельца, который купил эту MX-5 в 2017 году с пробегом всего 10 тысяч километров, и за время эксплуатации (довольно интенсивной в соответствии с форматом автомобиля) не было ни намёка на проблемы с коробкой. Поэтому если продавать родстер сейчас, то ввиду давности эта запись значения уже не имеет. Но более свежие подобные отметки должны настораживать потенциального покупателя и подталкивать его к глубоким проверкам технической части.