Как с максимальной эффективностью использовать отчеты Авито об истории автомобилей с пробегом

«Зеленая Автотека» — зеленый свет к осмотруКак с максимальной эффективностью использовать отчеты Авито об истории автомобилей с пробегом
Выражение «зелёная Автотека» стало такой же расхожей характеристикой продаваемых автомобилей, как «не бит не крашен» и «сел-поехал». Сервис проверки истории машины по базам действительно способен сформировать представление об автомобиле из объявления и сэкономить покупателю время и деньги. Чтобы получить от отчётов Автотеки максимум пользы, нужно правильно интерпретировать содержащиеся в них данные. Мы сравнили информацию из отчётов по четырём реальным автомобилям с выводами, которые сделал о них после реального осмотра эксперт по подбору и проверке машин с пробегом.
Для эксперимента мы собрали четыре довольно разных по возрасту, пробегу, состоянию и популярности автомобиля. Откровенной экзотики среди них нет, равно как и восстановленных после тотала или криминальных экземпляров. В остальном выборку, как говорят социологи, можно считать репрезентативной.
Автопарк для эксперимента следующий: хэтчбек Kia Rio 2014 года с одним фактическим владельцем и маленьким пробегом, родстер Mazda MX-5 2013 года с прозрачной историей на протяжении почти всего пробега, внедорожник Range Rover Sport 2013 года и универсал повышенной проходимости Volvo XC70 2006 года с богатой биографией — как минимум, в силу возраста.
Kia Rio
Фото: Вячеслав Крылов
Заказываем отчёты и видим, что все четыре автомобиля повергались кузовному ремонту. Для человека, который ищет экземпляр строго без вторичных окрасов, это сразу «красная лампочка» — ему такие машины заведомо не подойдут. При цене отчёта от 239 рублей и ниже пользование сервисом Автотеки покрывает даже транспортные расходы на напрасный очный осмотр, не говоря уже о временных затратах.
Автотека — это проект Авито, который помогает дистанционно узнать историю автомобиля на основе VIN и госномера по многочисленным базам. Проверяется участие в ДТП (в том числе оформленных по европротоколу), история пробега, хронология обслуживания, использование в такси и каршеринге, предыдущие объявления о продаже на Авито, участие в аукционах, наличие ограничений на регистрационные действия, нахождение в розыске, а также история владения и техосмотров. На сегодняшний день Автотека — самая полная негосударственная база по истории эксплуатации автомобилей.
Отчет можно посмотреть в личном кабинете на сайте Авито или скачать в формате PDF (в таком виде его также присылают по электронной почте). Читать его удобно как на компьютере, так и на экране смартфона. На этом слайде — данные о повреждениях кузовных элементов при ДТП.
Фото: Вячеслав Крылов
Теперь представим, что покупатель более гибко подходит к выбору автомобиля и согласен на вариант с проведённым когда-то кузовным ремонтом — если происшествие было не серьёзным, а восстановление выполнено качественно. В таком случае отчёты позволяют оценить масштабы ДТП и указать на пострадавшую часть автомобиля, чтобы наверняка не пропустить требующую тщательной проверки область кузова.
Например, Range Rover Sport имеет расчет ремонта на сумму 200–300 тысяч рублей в связи с необходимостью ремонта задней левой двери и крыла. Пристальный осмотр экспертом этой зоны показывает, что кузовные работы действительно имели место. Но выполнены с высоким качеством и с соблюдением технологии, поэтому существенным препятствием для покупки этой конкретной машины ремонт не является.
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Фото: Вячеслав Крылов
Kia Rio выделяется малым пробегом, поэтому наверняка такая машина будет продаваться «по верху рынка». И за эти деньги покупатель захочет идеальный автомобиль, а в то же время по отчёту у хэтчбека меняли переднюю пассажирскую дверь и — что хуже — ремонтировали порог в проёме. Эти данные Автотеки указывают, на что эксперту нужно обратить внимание в первую очередь.
На месте оказывается, что фактически слой краски и шпаклёвки на пороге имеет адекватную толщину, а покрашено всё нормально. С учётом косвенных признаков «родного» пробега (по состоянию салона и ходовой части) и данных из Автотеки по динамике изменения числа на одометре (найти следы корректировки пробега в блоке управления Rio невозможно никаким оборудованием) делаем вывод, что этот автомобиль всё же стоит рассматривать к покупке.
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Фото: Вячеслав Крылов
Теперь Mazda. Согласно отчёту, родстеру красили весь левый бок, и это может отпугнуть покупателя. Но если смотреть на актуальное состояние автомобиля, то оказывается, что сделано хорошо — спустя почти 10 лет состояние левой боковины даже лучше, чем правой — например, на некрашенном правом боку стали проявляться точечные вспучивания ржавчины, а на левом, крашеном уже очень давно, подобные очаги отсутствуют. Поэтому данные в отчете — это сигнал куда смотреть при осмотре, но никак не окончательный вердикт о состоянии кузова.
Оценить его можно лишь при очном осмотре. И автомобиль без кузовного ремонта вполне может оказаться в плохом фактическом состоянии — сколы, царапины, коррозия и мелкие повреждения в отчётах не отражаются. Как и данные по техническому состоянию агрегатов. Но кое-какие полезные зацепки в отчётах найти можно — например, у той же Мазды на пробеге 1500 километров была сделана полная переборка коробки передач.
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Фото: Вячеслав Крылов
Это стало сюрпризом даже для владельца, который купил эту MX-5 в 2017 году с пробегом всего 10 тысяч километров, и за время эксплуатации (довольно интенсивной в соответствии с форматом автомобиля) не было ни намёка на проблемы с коробкой. Поэтому если продавать родстер сейчас, то ввиду давности эта запись значения уже не имеет. Но более свежие подобные отметки должны настораживать потенциального покупателя и подталкивать его к глубоким проверкам технической части.
По Volvo отчёт помимо кузовного ремонта (норма для автомобиля 2006 года выпуска) показал предыдущие появления автомобиля на Авито и даже на конкурирующей площадке. Из них можно добыть немало информации, которая может представлять ценность: как автомобиль выглядел раньше, в каком регионе ездил (у Volvo это Нижегородская и Владимирская области), за какие суммы продавался (это может быть одним из поводов для торга с продавцом) и какие факты сообщали о нём предыдущие владельцы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Вячеслав Крылов
А в случае с Маздой обнаружились фотографии участия машины в соревнованиях. Правда, всего лишь в безобидном ралли на равномерность движения, а не настоящих гонках. Но в случае с другой машиной спортивного толка может повезти наткнуться на фотографии с трека, тогда как в описании будет «в гонках не использовалась». Порой отчёты знают об автомобиле даже больше, чем обещает сервис Автотека — любая крупица информации может оказаться решающей для совершения сделки.
Три совета от независимого эксперта по подбору и проверке автомобилей, основателя проекта PodborNik Никиты Андроненкова. Первое: не пренебрегайте отчётами — они не только здорово экономят время и деньги, но и зачастую способны пролить немало света на прошлое автомобиля. Справедливости ради — это прошлое не всегда коррелирует с актуальным состоянием, да и тёмное прошлое изредка минует отчёты. Поэтому совет номер два: пользуйтесь услугами экспертов — только они могут установить актуальное состояние кузова и агрегатов. Кстати, все профи при подготовке к осмотру в первую очередь смотрят отчёт. И совет номер три: всегда сверяйте VIN на месте осмотра, так как недобросовестный продавец может поменять одну цифру номера — и тогда Автотека сформирует «зелёный» отчёт на основании данных о таком же, только без неприятностей в биографии автомобиле.
Конечно, отчёт не может быть единственным способом надёжно проверить автомобиль, но это доступный базовый инструмент, который экономит время и средства как обывателям, так и профессионалам. Эксперты свою работу начинают именно с просмотра отчетов. Пользование сервисом Автотеки позволяет отфильтровать гарантированно неподходящие варианты по формальным признакам, если критерии поиска касательно состояния автомобиля строгие.
Также отчёты позволяют не пропустить последствия важных событий в биографии автомобиля — потому что каким бы внимательным ни был эксперт, человеческий фактор всегда присутствует. Пренебрегать услугами специалистов не стоит, потому что слепая ориентация на «зелёный» чеклист отчёта может привести к тому, что строгое сито отбора отсеет и довольно неплохие варианты. Но главное — откровенно проблемные машины «отвалятся» ещё до стадии осмотра.
Поэтому даже заручившись поддержкой эксперта и при готовности ездить на очные осмотры, начинать всё равно стоит с Автотеки — это поможет минимизировать и число поездок, и неприятных сюрпризов. Попробуйте сами: по промокоду AUTOMOTOR до 13 мая 2023 года включительно вы получите скидку 20% на свой первый отчет Автотеки.