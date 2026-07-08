Опубликовано 08 июля 2026, 13:231 мин.
Почти гид Michelin: россиянам назвали самые вкусные рестораны юга России
В России появился ресторанный гид Ultima Guide по городам юга России. Сервис «Яндекс Еда» выпустил гастрономический путеводитель Ultima Guide по городам южной части России, регионы которой стали центром винно-гастрономического туризма страны. В гид вошло более 50 ресторанов и баров из Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Геленджика и Новороссийска.
© нейросеть
Гид Ultima Guide поможет пользователям быстрее находить лучшие места, а заведениям — быть в списке рекомендованных к посещению мест. Многие из них работают с локальными ингредиентами и развивают гастрономические традиции юга России.
Ultima Guide формируется на основе анализа данных, оценок пользователей и мнений гастроэкспертов. На первом этапе «Яндекс Еда» с помощью искусственного интеллекта проанализировала порядка 7 тысяч заведений. При отборе учитывались более 100 параметров.
Напомним, что самым известным ресторанным гидом в мире является «Красный гид „Мишлен“», созданный одноимённой шинной компанией. Критерии присуждения рейтинга составляют коммерческую тайну и не являются достоянием общественности.
**Читайте также: **