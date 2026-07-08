Почти гид Michelin: россиянам назвали самые вкусные рестораны юга России

Гид Ultima Guide поможет пользователям быстрее находить лучшие места, а заведениям — быть в списке рекомендованных к посещению мест. Многие из них работают с локальными ингредиентами и развивают гастрономические традиции юга России.

Ultima Guide формируется на основе анализа данных, оценок пользователей и мнений гастроэкспертов. На первом этапе «Яндекс Еда» с помощью искусственного интеллекта проанализировала порядка 7 тысяч заведений. При отборе учитывались более 100 параметров.

Напомним, что самым известным ресторанным гидом в мире является «Красный гид „Мишлен“», созданный одноимённой шинной компанией. Критерии присуждения рейтинга составляют коммерческую тайну и не являются достоянием общественности.

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