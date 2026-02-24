Полуторогодовалого ребенка заблокировали в авто на юго-востоке Москвы

«Мама малыша случайно заблокировала ребенка в машине. Она сама вызвала экстренные службы», – говорится в публикации.

По данным канала, ребенка спасли, сейчас с ним всё хорошо.

До этого в Москве неизвестный взорвал автомобиль с сотрудниками ДПС. Инцидент произошёл ночью 24 февраля. В результате взрыва патрульный автомобиль получил повреждения. На месте инцидента работали экстренные службы города. Медики госпитализировали двух пострадавших сотрудников ДПС, их коллега получил травмы, несовместимые с жизнью. У мужчины осталась жена и двое несовершеннолетних детей.

По данным СК, причиной взрыва стал самоподрыв злоумышленника. В настоящее время правоохранители расследуют уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее в Москве водителей попросили остаться на работе из-за снегопада.