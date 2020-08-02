Завод Porsche украсили радужным флагом в поддержку сексуальных меньшинств

Акция толерантности Porsche была приурочена к ежегодному мероприятию Christopher Street Day в поддержку ЛГБТ-сообщества. Перед музеем немецкой фирмы выставили шесть разноцветных спорткаров линейки 997 GT3/GT3 RS, которые образовывали радугу и символизировали гей-прайд. Также несколько дней флаг с логотипом Porsche над заводом в Штутгарте заменили радужным стягом.

Один из топ-менеджеров Porsche, Андреас Хаффнер, заявил, что немецкая марка следует принципам равных возможностей для всех сотрудников вне зависимости от их пола, религии, инвалидности, возраста, этнического происхождения и сексуальной ориентации. Особо отмечено, что некоторые сотрудники Porsche присоединились к ЛГБТ-движению и приняли участие в забеге Pride Run.