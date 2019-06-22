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3:12

Смотрим гонки: все самые важные трансляции 22-23 июня

Анонс важнейших автоспортивных событий, за которыми можно следить по ТВ и в Сети

Редакция «Мотора» собрала для своих читателей всю информацию о самых важных автоспортивных событиях, которые пройдут 22-23 июня. А этот уик-энд очень богат на события — в диапазоне от Гран-При Формулы-1 и суточной гонки на Нюрбургринге до этапа российской кольцевой серии.

Формула-1

• В этот уик-энд состоится восьмой этап Формулы-1 — Гран-При Франции. С прошлого года эту гонку принимает автодром «Поль Рикар». В кадре он стопроцентно узнаваем благодаря зонам вылета в красно-синию полоску: на «Поль-Рикаре» впервые использовали зоны вылета с покрытием из абразивного асфальта.

Поклонники «королевы автоспорта» смогут следить за всеми заездами на телеканалах сети «Матч!» В субботу, 22 июня телеканалы «Матч! ТВ» и «Матч! Арена» в прямой трансляции покажут третью практику (в 12:55) и квалификацию (в 15:55). В воскресенье квалификацию повторят в записи на канале «Матч! Арена» в 12:20, а гонку будет транслировать канал «Матч! ТВ» — передача стартует в 16:00.

IndyCar

• В этот же уик-энд пройдёт десятый этап самой престижной «формульной» серии в США — на автодроме Road America пройдёт гонка чемпионата IndyCar.

В прямом эфире гонку традиционно будет транслировать канал Viasat Sport HD, который доступен у многих операторов платного телевидения, а также в онлайн-кинотеатре ViP Play. Прямой эфир из Висконсина начнется в 19:00.

А те, кто пропустил предыдущий этап Индикара в Форт-Уорте, смогут посмотреть его в записи — рано утром, в 5:30 в субботу.

Формула-E

• Главная «электрическая» гоночная серия в мире на этот раз посетит столицу Швейцарии: заезды элекро-«формул» будут проходить прямо на улицах Берна. Организаторы уже называют городскую трассу с большим перепадом высот самой сложной в истории Формулы-Е.

Кольцевые гонки в стране пройдут впервые с 1955 года, когда их запретили из-за страшной аварии в Ле-Мане. Сами соревнования обещают быть очень конкурентными, несмотря на невысокую мощность машин — в первую очередь за счёт прекрасного пилотского состава: в чемпионате выступает целых девять гонщиков, прошедших школу Формулы-1!

Показывать электрогонки будет сеть Eurosport — квалификационные заезды в прямом эфире транслирует канал Eurosport 2 в 14:30 субботы, саму гонку можно увидеть на канале Eurosport 1 в 19:00.

Между тем, увидить в прямом эфире можно даже обе тренировки — благодаря трансляциям на официальном канале в Youtube. Они пройдут утром субботы, в 9:50 и 12:15 соответственно.

WTCR

• Престижная кузовная серия WTCR в этот уик-энд будет исполнять всего лишь роль гонки поддержки для суточного марафона «24 часа Нюрбургринга». Поэтому первая гонка уик-энда на Северной петле Нюрбургринга состоялась еще в пятницу. А в субботу, как раз до старта суточного марафона пройдут оставшиеся две гонки WTCR. Каждый заезд на трассе длиной больше чем в 20 километров длится всего три круга.

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Гонки WTCR традиционно будет транслировать в прямом эфире канал Eurosport 1: в 11:46 по московскому времени — второй заезд, в 13:00 — третий. Заезды повторят в записи на канале Eurosport 2.

СМП РСКГ

В российской серии СМП РСКГ выступают на таких же машинах, что и в TCR — во всяком случае, в топовом классе российского кольца, «Туринг». Заезды именно этого класса на автодроме «Смоленское кольцо» будет транслировать в прямом эфире канал «Матч ТВ» в 14:35 в субботу и в воскресенье в 14:30.

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Класс «Туринг»

Соревнования в других классах покажет канал «Матч! Страна» — в 11:25 и 16:00 в субботу, а также в 11:10 и 15:50 в воскресенье. Все трансляции будут дублироваться на официальном канале серии в Youtube. Кстати, там же можно будет увидеть заезды молодёжного формульного класса SMP Formula 4, которые не показывают по телевизору.

Длинные гонки

В эти выходные состоится одна из самых престижных марафонских гонок в мире — «24 часа Нюрбургринга». На старт выйдет 168 экипажей на самых разных машинах — от почти стандартных BMW M3 до 600-сильных монстров класса GT3. Кстати, среди участников будет и несколько россиян — Александр Акименко, Василий Селиванов и Алексей Веременко.

Весь уик-энд организаторы ведут прямые трансляции с трассы на своём канале в Youtube. В субботу в 10:00 начнется репортаж из паддока и из боксов, а в 14:30 включат гоночную трансляцию — в дело вступит две команды комментаторов (немецко- и англоязычных). Следить за происходящим поможет лента новостей на сайте и данные хронометража.

NASCAR

• NASCAR в Сономе. Лишь трижды в сезоне, состоящем из 36 этапов, гонщики американской серии NASCAR выступают не на овальных треках, а на привычных нам трассах европейского типа. Автодром в калифорнийской Сономе — как раз одно из этих исключений.

Прошлогодняя гонка в Сономе

Наблюдать за борьбой лучших гонщиков Америки можно благодаря каналу «Матч!». Прямая трансляция гонки на каналах «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе SportBox начнётся в 22:00 в воскресенье.

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