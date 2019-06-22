Смотрим гонки: все самые важные трансляции 22-23 июня

Формула-1

• В этот уик-энд состоится восьмой этап Формулы-1 — Гран-При Франции. С прошлого года эту гонку принимает автодром «Поль Рикар». В кадре он стопроцентно узнаваем благодаря зонам вылета в красно-синию полоску: на «Поль-Рикаре» впервые использовали зоны вылета с покрытием из абразивного асфальта.

Поклонники «королевы автоспорта» смогут следить за всеми заездами на телеканалах сети «Матч!» В субботу, 22 июня телеканалы «Матч! ТВ» и «Матч! Арена» в прямой трансляции покажут третью практику (в 12:55) и квалификацию (в 15:55). В воскресенье квалификацию повторят в записи на канале «Матч! Арена» в 12:20, а гонку будет транслировать канал «Матч! ТВ» — передача стартует в 16:00.

IndyCar

• В этот же уик-энд пройдёт десятый этап самой престижной «формульной» серии в США — на автодроме Road America пройдёт гонка чемпионата IndyCar.