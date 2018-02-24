На старом «Гелике» вокруг света

Астрид и Крис тоже не сказать что увешаны спонсорскими логотипами — почти всё сами. Зато все преимущества цифровых камер, дронов и мобильного интернета они используют максимально полно. И больше для нас с вами: австрийцы практически не снимают себя — в кадре лишь экзотика далеких стран и их верный «Пух».