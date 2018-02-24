На старом «Гелике» вокруг света

Каждую субботу мы предлагаем вашему вниманию автомобильный инстаграм-аккаунт, достойный того, чтобы на него подписаться. И сегодня рекомендуем замечательную страницу, у которой необъяснимо мало подписчиков — @gtrotternet.
Помните, в Австрии собирали «Геландевагены» на заводе Steyr Puch? Вот и этот ветеран из таких — на решетке вместо трехлучевой звезды красуется эмблема Puch. Супруги полностью разобрали его, покрасили и укрепили кузов, переделали весь салон, установили подъемную крышу — так изначально довольно тесный внедорожник стал их экспедиционным домом.
Напоминает легендарного Гюнтера Хольторфа, верно? Только знаменитый своей кругосветкой на 85-сильном «Отто» пенсионер не принимал ни от кого спонсорской помощи и снимал свои приключения на две пленочные «Лейки».
Астрид и Крис тоже не сказать что увешаны спонсорскими логотипами — почти всё сами. Зато все преимущества цифровых камер, дронов и мобильного интернета они используют максимально полно. И больше для нас с вами: австрийцы практически не снимают себя — в кадре лишь экзотика далеких стран и их верный «Пух».
На наш взгляд, экипаж Пуха делает один из лучших в мире экспедиционных аккаунтов, и мы с удовольствием его рекомендуем. Супруги ведут страничку на английском языке, но владеть им даже не обязательно — главное они передают через сами фото, а места обозначены геометками.
Тем же, кто знает английский, понравится их сайт, где можно проследить все этапы постройки экспедиционного «Геландевагена».
О своем маршруте Крис и Астрид говорят так: «Строго говоря, у нас в планах было два маршрута. Первый — объехать летом (2018 года — прим. Мотора) Европу. В частности, северные страны нашего континента».
«Затем через недооцененные страны Западных Балкан мы направились в сторону Турции, далее в Иран и Туркменистан как ворота в Среднюю Азию. Затем, проехав Узбекистан, Таджикистан и Киргизию, через Китай мы вьехали в Лаос».
Сейчас пара продолжает путь — через Таиланд и Камбоджу австрийцы прибыли в Индонезию.