Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
17:18

На старом «Гелике» вокруг света

Пара из Австрии бороздит планету на 35-летнем G-Классе

Астрид и Крис превратили старый «G-ваген» в экспедиционный дом на колесах, и теперь их адрес — величина переменная.

Каждую субботу мы предлагаем вашему вниманию автомобильный инстаграм-аккаунт, достойный того, чтобы на него подписаться. И сегодня рекомендуем замечательную страницу, у которой необъяснимо мало подписчиков — @gtrotternet.

Таджикистан

Помните, в Австрии собирали «Геландевагены» на заводе Steyr Puch? Вот и этот ветеран из таких — на решетке вместо трехлучевой звезды красуется эмблема Puch. Супруги полностью разобрали его, покрасили и укрепили кузов, переделали весь салон, установили подъемную крышу — так изначально довольно тесный внедорожник стал их экспедиционным домом.

Турция

Напоминает легендарного Гюнтера Хольторфа, верно? Только знаменитый своей кругосветкой на 85-сильном «Отто» пенсионер не принимал ни от кого спонсорской помощи и снимал свои приключения на две пленочные «Лейки».

Камбоджа

Астрид и Крис тоже не сказать что увешаны спонсорскими логотипами — почти всё сами. Зато все преимущества цифровых камер, дронов и мобильного интернета они используют максимально полно. И больше для нас с вами: австрийцы практически не снимают себя — в кадре лишь экзотика далеких стран и их верный «Пух».

Таиланд

На наш взгляд, экипаж Пуха делает один из лучших в мире экспедиционных аккаунтов, и мы с удовольствием его рекомендуем. Супруги ведут страничку на английском языке, но владеть им даже не обязательно — главное они передают через сами фото, а места обозначены геометками.

Босния и Герцеговина

Тем же, кто знает английский, понравится их сайт, где можно проследить все этапы постройки экспедиционного «Геландевагена».

Норвегия

О своем маршруте Крис и Астрид говорят так: «Строго говоря, у нас в планах было два маршрута. Первый — объехать летом (2018 года — прим. Мотора) Европу. В частности, северные страны нашего континента».

Норвегия

«Затем через недооцененные страны Западных Балкан мы направились в сторону Турции, далее в Иран и Туркменистан как ворота в Среднюю Азию. Затем, проехав Узбекистан, Таджикистан и Киргизию, через Китай мы вьехали в Лаос».

Лаос

Сейчас пара продолжает путь — через Таиланд и Камбоджу австрийцы прибыли в Индонезию.

Таиланд
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...