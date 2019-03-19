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10:37

Полет шмеля

Летающие гоночные автомобили — как бы это выглядело

Летающими машинами человечество бредит с момента создания автомобиля, но каждая новая гениальная концепция ужасает торчащими, как у летучей мыши, обрезками складных крыльев и странной формой кузова. Кажется, наши технологии просто не готовы к такому радикальному решению проблемы личного транспорта и человечеству просто следует подождать век другой. А пока французский фотограф Антуан Тачетти просто убрал у привычных нам гоночных машин колеса, и они не поехали — полетели над спецучастками. Посмотрите, как необычно это выглядит

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