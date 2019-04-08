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9:55

Альфа-Cadillac

Cadillac Cien: красивый, быстрый, технологичный и почти серийный

Ранее мы рассказывали историю концептуального гиперкара Chrysler ME Four-Twelve, который так и не стал серийным из-за разрыва отношений между Daimler и Chrysler, а также ухудшения финансового положения концерна. Такая же судьба постигла и другой многообещающий автомобиль. Концерн General Motors прошел очень похожий путь с идеей собственной среднемоторной модели. В этом материале мы вспоминаем Cadillac Cien — экстремальный 12-цилиндровый суперкар с передовыми технологиями, которому до массового производства было рукой подать.

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