Китайцев в Крыму искренне любят, причем по вполне объективным причинам. Здесь до сих пор не может развернуться «большая тройка» мобильных операторов, не принимаются банковские карты, слабо представлены привычные розничные сети – в общем, полуостров напоминает квартиру на середине ремонта. Ну, знаете, когда плитку в туалете уже положили, а дверь еще не поставили.

Автомобильный рынок чувствует себя чуть лучше: в Севастополе и Симферополе уже открылись официальные дилеры Hyundai и Kia, Skoda и VW, Nissan и Peugeot, есть даже аутентичного вида салон Porsche (внутри – Cayenne и Jaguar F-Pace). Но первыми тут оказались именно китайцы, которые пришли, считай, сразу после «вежливых людей». Потому-то и Lifan X70 в Крыму – это не очередной автомобиль из Поднебесной, чей вид забывается быстрее лица продавщицы в булочной. Он – долгожданный хит и суперзвезда, которую на улицах встречают чуть ли не овациями. Заслуженно ли?

Несмотря на иной индекс, перед нами новое поколение модели X60 – на секундочку, самого популярного китайского кроссовера в России. Точнее, даже не новое поколение, а продукт глубокого рестайлинга: если вы присмотритесь к передним стойкам и линии крыши, то и сами все поймете. Колесная база выросла на 10 миллиметров (получилось 2610), подвески перекалиброваны, но принципиально мы имеем дело все с той же платформой Toyota RAV4 второго поколения: McPherson спереди, многорычажка сзади. И даже новый двухлитровый бензиновый мотор получен из старого 1,8-литрового путем банальной расточки.

Зачем же тогда менять имя? Ответ прост: старый X60 у нас будет продаваться параллельно с новичком еще как минимум год.

Представители компании не признаются в открытую – но, похоже, на заводе Derways в Черкесске просто осталось слишком много недособранных машинокомплектов «шестидесятки». Официальная версия, естественно, другая – дать любимому клиенту возможность выбора. Но при этом лифановцы так сияют, нахваливая новую машину, что между строк читается однозначное: «Забудьте вы о старой, она – никуда не годится».

О, это тот самый момент, когда я согласен с маркетологами на двести процентов. С автомобилями Lifan у меня довольно своеобразные отношения: на Smily я в свое время чуть не перевернулся буквально на ровном месте, младший X50 из-за немощного движка едва не размазал меня между двумя фурами на Алтае, а общение с X60 четыре года назад прошло пусть и без экстрима, но с четким пониманием того, что больше я ничего такого не хочу – потому что ужас и мрак. Да, кроссовер после этого не раз обновляли и дорабатывали, но на очередной контакт я решился только сейчас.

Ты-дыщ! Открываю дверь, и меня сшибает фирменным китайским запахом заброшенного химзавода. Все остальные его уже побороли, а Lifan почему-то нет. Но в остальном салон на удивление нормальный: да, собран местами кривовато, а дубовый пластик передней панели, «прошитый» пластиковой же ниткой, – это издевательство и моветон. Но в сумме особого отторжения X70 не вызывает.

Руль не регулируется по вылету, но я с ростом в 178 сантиметров уселся вполне удобно – и даже не жаловался, что кресло (с электроприводом!) нельзя опустить пониже. Хотя обычно в подобных машинах жалуюсь: вон, в том же X50 об потолок была набита не одна шишка. А здесь ничего – просторно даже. К эргономике можно попридираться в мелочах (смотрите интерактив), но важнее то, что у интерьера X70 нет ни одного по-настоящему крупного косяка, зато есть пара реальных преимуществ: например, большой девятидюймовый планшет мультимедийки (с поддержкой Android Auto, но пока без навигации, хотя в перспективе обещают «Яндекс») – и невероятно, просто эпически просторный второй ряд.

Вы же знаете такой журналистский штамп – хоть ногу на ногу закидывай? Так вот, в случае X70 это вообще не фигура речи: садясь сам за собой, я влегкую принимаю именно такую позу. Места не просто много, а избыточно много, но никаких компоновочных фокусов тут нет – «Лифану» банально купировали багажник. По паспорту там 419 литров, но на глазок около трехсот с небольшим. Тут бы и сделать ход конем, поставив второй ряд на салазки, но нет: даже регулируемые спинки, которые были у X60, «семидесятке» не положены.

Почему? А потому что клиентам они оказались не нужны.

Если верить лифановцам, X70 чуть ли не целиком сделан с учетом пожеланий именно российских покупателей покупателей. И просили они вовсе не багажник или, там, подогрев лобового стекла, а такие штуки, как передний парктроник, система бесключевого доступа, двери, закрывающиеся с нормальным звуком, и улучшенная шумоизоляция. Все это тут действительно появилось, даже «шумка».

Правда, сделана она избирательно: шин и камушков практически не слышно, аэродинамика не донимает, и даже на скоростях за сотню передние пассажиры могут спокойно общаться с задними. Но стоит делу дойти до активного разгона, как в салон лезет не только болезненный вой мотора, но и шипение выпускной системы! Серьезно, такое внимание провожанию выхлопных газов уделяет не каждый спорткар: почему бы лифановцам не устроить тренинги для инженеров той же M GmbH? Только, чур, не за деньги, а по бартеру – урок за урок.

Потому что в остальном X70 имеет со спортом столько же общего, сколько очередной модный русский рэпер – с музыкой. 136-сильный моторчик флегматичен, как улитка: Lifan традиционно не указывает разгон до сотни, но по ощущениям там года два. Обгоны на загородных скоростях – удел смелых и отчаянных, хотя, справедливости ради, «семидесятка» хотя бы нормально едет в горку, а не пытается на ней остановиться, как X50. Одно условие: мотор обязательно надо крутить в звон, потому что до 3500 оборотов жизни в нем – как в куске пенопласта.

Крутить можно двумя способами: перещелкивая передачи пятиступенчатой «механики», или отдав все дела на откуп вариатору. Но знайте – ни одна из трансмиссий не принесет вам радости. Ленивому вариатору далековато до образцов жанра от Subaru и Honda (небольшое утешение – режим имитации шести виртуальных ступеней), а «механика» сама по себе довольно неплоха, но каждое нажатие на педаль сцепления сопровождается таким хрустом и кряхтением из-под капота, словно там отдает концы выжимной подшипник. И это на новой машине, только что съехавшей с автовоза!

Впрочем, гонять на «Лифане» нельзя не потому, что он не хочет и не умеет, а потому, что это в принципе риск. Имитация небольшого «лосиного теста» – даже, скорее, кошачьего – вгоняет X70 в такие глубокие крены, что на возвращающем движении даже срабатывает система стабилизации!

К чести китайцев ESP включена в базовую комплектацию.

Хватает и других проблем: если повернуть руль на большой угол и посильнее нажать на газ (стандартная ситуация на серпантине), «баранка» начнет биться в конвульсиях, вызывая реальные опасения за судьбу шаровых опор. Это чем-то похоже на torque steering переднеприводных хот-хэтчей, только на порядок резче и грубее – и вовсе не из-за избытка мощности.

Удивительно, но X70 одновременно напоминает и хот-хэтч, и суровый рамный внедорожник: не всякий «УАЗ» присылает на руль столько ударов и вибраций, как только дорога начинает хоть немного портиться!

Удивительно, но с пассажирского места X70 воспринимается совсем иначе! Подвеска тут восхитительно энергоемкая и позволяет мчать по раздолбанным крымским дорогам вообще не сбавляя скорости: будьте уверены, не пробьется. В этом плане кроссовер ничуть не хуже (а то и немного лучше) Renault Duster – а тот, как ни крути, до сих пор остается эталоном дешевых выносливых кроссоверов.

Продолжаем превращение X70 из чудовицы в красавище. Как вы думаете, будет ли реальный владелец пытаться на нем разгоняться до второй космической и нанизываться на серпантины? Вот именно, не будет. Значит, его не расстроят ни медлительность, ни противный саундтрек, ни управляемость в стиле «антисекс». А если вдруг случится опасность – правильно, выручит верная ESP. Пока на «семидесятке» едешь спокойно – она, ну, катится себе и катится: тихо, уверенно и даже почти приятно. И именно это отметит потенциальный покупатель.

Самый дешевый Lifan X70 обойдется в 799 000 рублей без учета скидок. Это будет базовая машина с механической трансмиссией, а за самый топ попросят 939 900 рублей. Вариатор положен только двум верхним комплектациям, а доплатить за него нужно будет 60 тысяч рублей.

Дерганый руль и хрипящее сцепление вполне можно перетерпеть – тем более, когда за цену аналогично оснащенного «Дастера» (который тоже любитель побить водителя по рукам) вам дают принципиально более просторный, современный и нарядный интерьер. Надо бы упомянуть еще и «Каптюр» с «Кретой», но первому Lifan проиграет по дизайну, а второй – по общему ощущению автомобиля. А вот заслуженному румынскому внедорожнику он может попытаться что-то возразить. Одна проблема: X70 – никакой не внедорожник, несмотря на 195 миллиметров клиренса и мощную металлическую защиту днища. Полного привода-то у него нет. \m

Lifan X70 Нравится В статике китайские машины становятся все лучше He нравится В динамике все еще хватает проблем Вердикт Если вам чем-то нравился X60, в X70 вы вообще влюбитесь 1988 см³, R4, 136 л.с., 178 Нм МКП5 7,7 л/100 км, 175 км/ч 1490 кг

Подробные характеристики тестируемых автомобилей

X70 2.0 MT X70 2.0 CVT Тип двигателя Бензиновый, R4 Рабочий объем 1998 см³ Макс. мощность, л.с./об/мин 136/6000 136/5800 Макс. момент, Нм/об/мин 178/4200-4400 Тип привода передний Трансмиссия 5МКП Вариатор Передняя подвеска Независимая, McPherson Задняя подвеска Независимая, многорычажная Тормоза Дисковые, вентилируемые Габариты (ДхШхВ), мм 4390 x 1820 x 1715 Колесная база, мм 2610 Дорожный просвет, мм 195 Масса, кг 1460 1490 Разгон 0-100 км/ч, с. нет данных Макс. скорость, км/ч 180 175 Расход топлива (комб.), л/100 км 7,5 7,7

Иллюстрации: Lifan