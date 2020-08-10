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Toyota GR86 дрифтит в заброшенном торговом центре
Спорткаром управлял пилот команды Gazoo Racing
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Видео: очень странный тюнинг Toyota GT 86 в духе автомобилей из «Форсажа»
Новости
Новый спорткар Toyota GR86 прошёл доводку в подразделении Toyota Gazoo Racing
Новости
8 месяцев подготовки и 3 уничтоженных машины: как снимали сцену из нового «Форсажа» длиной 4 секунды
10 августа 2020, 15:48
Прототип Toyota GR 86 нового поколения сфотографировали на дороге
Автомобиль в тяжёлом камуфляже заметили рядом с научно-исследовательским центром Toyota в Мичигане
Toyota GT86 и Subaru BRZ станут существенно мощнее
Спорткары нового поколения дебютируют следующей весной
25 апреля 2020, 12:00
Новости
Александр Пономарёв
2 апреля 2020, 13:13
Toyota начала выпускать GT86 из бумаги
Компания предложила каждому собрать свой экземпляр гоночного автомобиля
21 марта 2020, 23:23
Купе Subaru BRZ удостоилось прощальной версии Final Edition
Японская марка готовится к обновлению заднеприводной модели
24 сентября 2019, 17:15
Toyota пообещала сделать новый GT86 лучше Supra
Главный инженер проекта GT86 подтвердил работу над преемником модели
30 января 2019, 18:42
Subaru BRZ и Toyota GT86 остались без преемников
Возможно, компании разработают новую Toyota MR2
11 января 2019, 14:20
Японские студенты показали пикап Toyota GT86 c внешностью Lamborghini Urus
Машина дебютировала на автосалоне в Токио
27 декабря 2018, 14:00
Японцы превратили Toyota GT86 в пикап со внешностью Lamborghini Urus
Машину покажут на январском автосалоне в Токио
2 июля 2018, 17:22
Toyota подготовила для купе GT86 «скромный» тюнинг
Модель получила модификацию под названием GR Sport
Toyota GT86 сделали похожими на гоночные машины «24 часов Ле-Мана»
Компания представила три спецверсии в честь 86-й суточной гонки
8 июня 2018, 17:30
Новости
Ефим Репин
22 сентября 2017, 19:18
Дрифт-кар нарисовал гигантский логотип «Тойоты» GT86. Его видно из космоса
Логотип сделали с помощью 1165-сильной «Тойоты»
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