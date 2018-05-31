О проекте

«Мотор» — это автомобильное издание «Ленты.ру». Автомобильный журнал про машины, дороги, автогонки, про людей и для людей, которые любят машины.

Использование материалов, размещенных на сайте, допускается только с письменного разрешения редакции.

Редакция

Асатур Бисембин
редактор
Лиза Будрина
Редактор
Кирилл Васильев
Редактор
Василий Костин
Дмитрий Ласьков
Тест-редактор
Андрей Моторов
Главный редактор
Алексей Носаченко
Редактор
Ефим Репин
Шеф-редактор
Анастасия Дубина
редактор
Станислав Слезовский
выпускающий дизайнер
Мария Евдокимова
редактор
Антон Струков
бильд-редактор

Контактная информация

Телефон

+7 (495) 785-00-15

Почта

info@motor.ru

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Адрес для посылок и корреспонденции

Редакция Motor.ru, 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1 БЦ «Даниловская Мануфактура», «Ряды Солдатенкова»

По вопросам информационного партнерства

Ведущий менеджер по маркетингу Екатерина Голозубова e.golozubova@rambler-co.ru

Реклама

По вопросам рекламы на «Моторе» обращаться в ООО «РА «Индекс 20»

motor@index20.ru

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Название: Motor

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Учредитель: ООО «Лента.Ру»

117105, Москва г, Варшавское ш, дом № 9, строение 1, помещение А, комната 1

Форма периодического распространения: сетевое издание. Территория распространения: РФ, другие страны

Главный редактор: Моторов А.И.