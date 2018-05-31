«Мотор» — это автомобильное издание «Ленты.ру». Автомобильный журнал про машины, дороги, автогонки, про людей и для людей, которые любят машины.
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Форма периодического распространения: сетевое издание. Территория распространения: РФ, другие страны
Главный редактор: Моторов А.И.