«Мотор» — это автомобильное издание «Газеты.ру». Автомобильный журнал про машины, дороги, автогонки, про людей и для людей, которые любят машины.
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