О проекте

«Мотор» — это автомобильное издание «Газеты.ру». Автомобильный журнал про машины, дороги, автогонки, про людей и для людей, которые любят машины.

Использование материалов, размещенных на сайте, допускается только с письменного разрешения редакции.

Редакция

Тимур Хасанов
Главный редактор

Контактная информация

+7 (495) 785-17-00
info@motor.ru
Адрес для посылок и корреспонденции

Редакция Motor.ru, 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1 БЦ «Даниловская Мануфактура», «Ряды Солдатенкова»

По вопросам информационного партнерства

Ведущий менеджер по маркетингу Екатерина Голозубова e.golozubova@rambler-co.ru

Описание деятельности и реклама

Компания предоставляет рекламодателям широкий спектр возможностей благодаря использованию собственных рекламных технологий:

  • Мы обеспечиваем доступ к инструментам эффективного планирования и запуска новых рекламных кампаний, показов и размещений на нашей площадке.
  • Управление и оптимизация различными типами монетизации: видеореклама, баннеры, естественная реклама и другие. Мы гарантируем контроль над трафиком и рекламой, чтобы предоставить рекламодателям качественный инвентарь и релевантную рекламу для пользователей на нашей площадке.
  • Автоматизированная покупка рекламного контакта с пользователями позволяет выбирать наиболее эффективный и соответствующий требованиям рекламодателя инвентарь для размещения рекламы на нашей площадке.

Языки программирования, используемые в наших продуктах: javascript, ruby. Фреймворки: nodejs, rails, reactjs.

По вопросам рекламы обращайтесь в СберСеллер

motor@sberseller.ru

Редакционная политика


Основной код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности: 58.14

Код (коды) вида (видов) деятельности в области информационных технологий, осуществляемой (осуществляемых) организацией, в соотв. с перечнем видов деятельности в области инф. тех, утв. приказом Мин цифр. Развития от 11 мая 2023 г. N 449: 12.01.

Стоимость о реализуемых услугах предоставляется по запросу. Порядок определения стоимости реализуемых услуг является конфиденциальной информацией.

Компания обладает исключительными правами на программы для ЭВМ. Способы предоставления права использования указанных программ предоставляются по запросу.

Свидетельство о регистрации

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 85307 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 10 мая 2023 года.

Название: Motor

Правила пользования сайтом

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Учредитель: АО «Газета.Ру»

ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728 117105, Москва г, Варшавское ш, дом № 9, строение 1, помещение Д, комната 41В Основной код ОКВЭД 58.14.2

Форма периодического распространения: сетевое издание. Территория распространения: РФ, другие страны

Главный редактор: Хасанов Т.А.