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8:30

Видео: самый злой в мире Chevrolet Corvette

Тысяча сил в карбоновой оболочке атакует барабанные перепонки

В отрочестве это был обычный Chevrolet Corvette ZR 1 со старым кузовом C6, но однажды ему улыбнулась удача, и тюнинговая компания из Калифорнии решила построить из него шоу-кар «Черный скат» для выставки SEMA. Во-первых, теперь здесь около тысячи лошадей за счет установки компрессора Hennessy, во-вторых, все панели кузова выполнены из карбона — углепластик пришел на замену даже заднему стеклу. При этом на огромном заднем крыле спокойно может сидеть человек, «полка» у задних колес шире, чем смартфон, а звук заставляет схватиться за уши и напоминает рев раненного тиранозавра. Посмотрите этот ролик и убедитесь, что ничего подобного вы еще не слышали.