Новый Mercedes B-Class

Сиденья, которые следят за осанкой, новый дизель и 8-ступенчатый «робот».

В Париже официально представлен B-Class третьего поколения. Большая часть данных о машине рассекречена. И хотя компактвэн технически во многом повторяет новый A-Class, отличия все же есть. Характерно, что три двигателя из пяти анонсированных – дизельные. Коробки передач – только роботизированные, привод – передний или полный, о гибридных и электрических версиях пока ни слова. Зато термины «дополненная реальность» и «искусственный интеллект» решительно входят в автомобильный лексикон. Старт продаж запланирован на 3 декабря этого года, а первые товарные машины будут переданы покупателям в феврале 2019 года.