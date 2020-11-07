Сосланы в СССР: 250 раритетных машин в подмосковном поле

Видео: куда попали иномарки, ввезенные в Советский Союз десятилетия назад?

Классический Ford Mustang середины шестидесятых — это всегда прекрасно... Но что если добавить к нему задние фонари от «Икаруса», фары от «Жигулей» и детали от «Волги»? А еще историю о том, что его владелец отсидел за этот Mustang в СССР несколько лет. Нет, это не плод нашего больного воображения — это реальное подмосковное поле с 250 иномарками времен Страны советов. И за каждой машиной здесь скрывается насыщенная история: служба в посольстве, аварии, съемки в кино и тюремные сроки за нетрудовые доходы. Что же это за секретное поле и как сюда попали все эти машины? Все подробности в новом видео!