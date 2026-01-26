В бюджете новой базовой «Гранты» можно найти несколько хороших вариантов

Renault Symbol, 2-е поколение (2008−2012 гг.)

Когда россияне хотят приобрести надёжный Renault, в первую очередь начинают искать Logan. Но проблема этой модели, что многие экземпляры имеют таксомоторное прошлое. А вот родственный Symbol (особенно второго поколения) покупали исключительно частники.

При этом Renault Symbol предлагает действительно надёжный набор агрегатов, безразмерный багажник, приятные материалы отделки и сплошную стальную защиту днища — это радикально улучшает проходимость переднеприводного седанчика.

Причем лучше выбирать автомобили, оборудованные 5-ступенчатой механической коробкой передач, а не 4-диапазонным «автоматом» AL4. Увы, но этот агрегат очень капризен: ему вредны перегревы, активная манера вождения и отсутствие прогревов зимой.