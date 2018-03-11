Динамическое электричество

На автосалоне в Женеве Jaguar официально представил свой первый серийный электромобиль. И не какой-нибудь городской электрокар с запасом хода в 100 километров, а настоящий электрокроссовер – Jaguar I-Pace! Мы побывали на презентации новой машины и даже немного поездили на ней. И теперь готовы рассказать про нее все самое главное.

Факт первый: это не гаражная поделка, а настоящая машина

Jaguar Land Rover первым из крупных автопроизводителей выкатил серийную версию собственной электрической платформы. Да, мы помним, что BMW уже несколько лет продает электрокар i3, а Mercedes-Benz и Audi выпускали небольшими сериями электромобили на базе обычных моделей, но у i3 – уникальный карбоновый кузов и собственная (читай – сложноповторяемая) архитектура, а попытки засунуть полтонны батареек и электромоторы в серийные хэтчбеки оказались не слишком удачной идеей. Поэтому теперь глобальные бренды разрабатывают модульные электрические «тележки», которые можно масштабировать под разные форматы – от хэтчбеков В-класса до больших кроссоверов. И Jaguar доделал свою первым.

При этом инженеры JLR все же решили сэкономить на разработке и позаимствовали некоторые узлы от серийных моделей. Например, передняя подвеска у I-Pace на двойных поперечных рычагах – как на F-Pace, а задняя – многорычажка с интегральным звеном, знакомая по большинству легковых «Ягуаров». В качестве опции доступны пневмобаллоны (идут в комплекте с адаптивными амортизаторами). И собрано все достаточно просто: подрамники с подвесками крепятся к мощному батарейному блоку, который обладает высокой жесткостью и помогает максимально низко опустить центр масс (тут он на 13 см ниже, чем у F-Pace).

Электромоторов у I-Pace два – спереди и сзади. Суммарная отдача – 400 лошадиных сил и почти 700 Нм крутящего момента! Развесовка идеальная, 50 на 50. Мощность аккумуляторного блока из 432 ячеек с водяным охлаждением – 90 кВт⋅ч, и это совсем немало!

Факт второй: он дальнобойный. И быстрый!

Заявленный максимальный запас хода у I-Pace – внушительные 480 километров, правда по весьма условному циклу замеров WLTP. Однако и в реальной жизни заряжать электрокроссовер Jaguar при городской эксплуатации можно будет раз в 2-3 дня. На полную зарядку от бытовой сети потребуется 13 часов, а на 80 процентов – всего 10 часов. Мощное 100-киловаттное зарядное устройство «зальет» те же 80 процентов заряда всего за 40 минут, а короткой 15-минутной подзарядки хватит, чтобы добавить 100 километров пробега.

Ах да, динамика: с нуля до 100 километров в час Jaguar I-Pace разгоняется за 4,8 секунды, а его максималка принудительно ограничена на отметке 200 километров в час. И то, что I-Pace получился быстрым, наглядно доказывает вот это видео.

Еще у Jaguar I-Pace есть несколько алгоритмов управляющей электроники и два режима рекуперации – инженеры уверяют, что ездить на электрокроссовере в городе можно «в одну педаль», управляя разгоном и замедлением только с помощью акселератора.

Как это работает на «Ягуаре», в ходе нашего короткого тест-драйва по площадке мы разобраться толком не успели, но зато заметили, что I-Pace очень плоско и почти без кренов поворачивает, быстро разгоняется и споро меняет направление. Правда руль тяжеловат и не слишком информативен, а масса в 2,2 тонны в медленных поворотах все-таки ощущается. Однако с выводами мы пока подождем – до большого теста на обычных дорогах.

Факт третий: он практичный

По размерам I-Pace совсем не маленький. При габаритной длине почти в 4,7 метра, его колесная база всего не дотягивает до трех метров всего 1 сантиметр – это, примерно, уровень короткобазной «семерки» BMW! Вот только сзади почему-то не слишком просторно: места для коленей с запасом, но положа ногу на ногу не сядешь. Зато багажник приличный – 656 литров при поднятых спинках второго ряда и 1453 литра при сложенных. Еще 27 литров есть спереди, в отсеке под капотом.

В салоне – три розетки на 12 вольт и 6 разъемов USB, в подлокотнике между передними креслами спрятался еще один бокс на 10 литров, а под подушками второго ряда есть узкие полочки для мелочевки или хранения планшетов.

Плюс полный привод (не зря электромоторов у I-Pace аж две штуки), глубина преодолеваемого брода до 500 миллиметров и короткие свесы – парковаться в сугробах на нем будет не страшно.

Факт четвертый: он умный

Помимо самой на текущий момент продвинутой мультимедийки в линейке JLR, с быстрым интерфейсом и навигацией, которая умеет рассчитывать маршрут с учетом запаса хода и наличия станций зарядки на маршруте, I-Pace способен похвастать еще и зачатками искусственного интеллекта. Например, машина сможет анализировать привычки владельца и настраивать любимую музыку, подбирать температуру климат-контроля и режимы езды в зависимости от настроения водителя. Например, по утрам вы слушаете новости и сводки о пробках – машина сама включит нужную радиостанцию, а вечером запустит любимый джазовый плейлист из смартфона.

I-Pace оснащен постоянным доступом в интернет через сети 4G – через этот канал связи будет «по воздуху» обновляться прошивка автомобиля (как у «Теслы», ага), а владелец всегда сможет узнать о состоянии машины через приложение на смартфоне или с помощью голосового помощника Amazon Alexa. У Алексы можно, например, спросить, насколько заряжена батарея машины или где она припаркована. А можно попросить включить подогрев батареи в холодное время года (это увеличивает запас хода) или заранее запустить кондиционер жарким утром.

Наконец, I-Pace умеет общаться с системой «умный дом» (управлять светом, воротами и другими домашними устройствами) и напомнит владельцу, если тот попытается забыть телефон в машине.

Факт пятый: его уже можно купить

Продажи Jaguar I-Pace в Европе начались с 1 марта. Цена в Великобритании – от 63,5 тысячи фунтов. До России электрокроссовер доберется к осени, тогда же объявят и российские цены. По нашим данным, дешевле 5 миллионов рублей I-Pace в нашей стране стоить не будет. Да, за светлое будущее нужно платить. \m

Иллюстрации: Jaguar