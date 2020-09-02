Всё о новом Mercedes-Benz S-Class

Самые важные и интересные факты о новом поколении флагманского седана Mercedes-Benz

Свершилось! Длительная тизерная кампания закончена: Mercedes-Benz наконец-то перестал выдавать информацию крошечными порциями и официально представил флагманский седан S-Class нового поколения. Автомобиль стал больше и просторнее, сменил шасси, получил новую внешность, очень умную продвинутую электронику, контролирующую всё и вся (даже положение головы и направление взгляда водителя), и очень крутой интерьер с огромным вертикальным экраном мультимедийной системы а-ля Тесла. У модели появилось очень много крутых фишек, о которых мы сейчас и расскажем. Все подробности о новом седане S-Class можно узнать из нашей галереи.