Станет ли секретный Mercedes-AMG за 2 миллиона евро главной премьерой года

Гиперкар Mercedes-AMGСтанет ли секретный Mercedes-AMG за 2 миллиона евро главной премьерой года
За прошлый год бюджет команды Mercedes AMG F1 составил немногим меньше полумиллиарда евро, а использовать ее технические наработки для серийных автомобилей концерна Daimler практически невозможно. Так почему бы просто не построить дорожную машину вокруг формульного болида? Засекреченный проект называется Project One и это, возможно, самая интересная премьера 2017 года.
Марафон 24 часа Нюрбургринга, гостевая зона «Мерседеса» и рев уходящих с круга Гран-при на Северную петлю Mercedes-AMG GT3. На территории — небольшая экспозиция из гоночных машин прошлого, толпы людей и здание с темной комнатой, куда можно попасть только со специальным пропуском.
Со стороны это выглядит как еще один темный коридор для служащих и официантов, с запасом продуктов для апфельшорле и канапе, но внутри скрываются детали, возможно, самой интересной загадки этого года. Пока это просто скелет на невысоком подиуме, словно динозавр из палеонтологического музея, на деле — внутренности дорожного суперкара, который будет как никогда близок к машинам Формулы-1. Mercedes-AMG Project One.
Если основа силовой установки LaFerrari — это 800-сильный V12, который крутится до 9 000 оборотов в минуту, то в Project One стоит доработанная версия мотора от настоящего формульного Mercedes-AMG W06 Hybrid, на котором в 2015 году Хэмилтон завоевал чемпионский титул. Это 1,6-литровый V6 с турбонаддувом и максимальными оборотами в районе 11 000 (вместо 13 500 у Льюиса).
В 1995 году итальянцы уже строили свою F50 вокруг мотора формульной Ferrari 641 — той самой машины, на которой Алан Прост столкнулся с Айртоном Сенной на Гран При Японии в борьбе за чемпионский титул. И F50 имел определенное сходство с Формулой-1 тех лет: карбоновый монокок, задняя подвеска, прикрученная к аппендиксу коробки передач, оборотистый V12 с сухим картером, титановыми шатунами, пятью клапанами на цилиндр и гоночным топливным фильтром за 20 000 долларов, который нужно было менять каждые 10 000 км.
Но сегодня Формула-1 это не просто мотор, монокок, механика и колеса с рулем — это еще и перечень непонятных аббревиатур: DRS, ERS, MGU-H, MGU-K, на которые каждый год и уходит полмиллиарда евро. Будут эти системы и у Mercedes-AMG Project One.
Двигателю внутреннего сгорания Project One, конечно, помогают и электромоторы. Два 160-сильных вращают передние колеса, один — в моторном отсеке — помогает коленвалу, другой — турбине, чтобы не было турбоямы. По словам инженеров, отклик у турбомотора суперкара будет быстрее, чем у атмосферного V8. Вращаясь вхолостую, турбина рекуперирует энергию выхлопных газов, а электромоторы — кинетическую энергию. Суммарная мощность гибридной силовой установки превысит 1000 л.с.
Аккумуляторы с системой водяного охлаждения и кабелями заимствованы у Формулы-1, но их емкость в четыре раза больше — на полной зарядке машина может проехать 25 километров только на электричестве. В общем, из деталей этого суперкара можно собрать приличный гоночный снаряд и, отправившись в прошлое, победить в чемпионате мира.
При этом, если Bugatti Chiron представляет собой огромную энергетическую установку, способную преодолеть барьер в 400 км/ч и одновременно ездить по Родео-драйв в темпе Volkswagen Golf, то главный инженерный приоритет Project One — лучшее время круга среди всех дорожных автомобилей.
Электронные программы управления мотором и коробкой передач в самом экстремальном режиме будут копировать те, которые Хэмилтон и Боттас используют во время квалификации. Вкупе с серьезной активной аэродинамикой это будет настоящий хардкорный трековый аппарат. И необходимость каждые 50 000 километров отправлять его двигатель и коробку на ревизию и переборку — еще одно тому подтверждение.
По неофициальным данным, стоимость автомобиля составит более 2 300 000 евро — дополнительная красивая цифра в таблицу характеристик. Ведь современное соперничество гиперкаров — это не только секунды разгона, но и сногсшибательные, заоблачные цены. И чем она выше, тем лучше для паблисити.
Момент выбран самый подходящий: еще никогда на Земле не было столько миллионеров — таким состоянием обладают около тридцати миллионов человек. И Daimler к этому готов, как никто другой. На одной чаше весов — безумный Mercedes-Maybach G 650 Landaulet для сафари, на другой — Mercedes-AMG Project One для восторженных криков Криса Харриса и маньяков-коллекционеров. Ходовых прототипов машины пока нет, но механическая часть и дизайн находятся уже на финальной стадии разработки.
Начиная с 2019 года в Mercedes-AMG должны будут выпустить 275 автомобилей и все уже распроданы по предварительным заказам. А внешность Project One, скорее всего, будет рассекречена уже в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Нам, в отличие от всего мира, ждать осталось совсем недолго – осень в России началась уже в июне.