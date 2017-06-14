Станет ли секретный Mercedes-AMG за 2 миллиона евро главной премьерой года

За прошлый год бюджет команды Mercedes AMG F1 составил немногим меньше полумиллиарда евро, а использовать ее технические наработки для серийных автомобилей концерна Daimler практически невозможно. Так почему бы просто не построить дорожную машину вокруг формульного болида? Засекреченный проект называется Project One и это, возможно, самая интересная премьера 2017 года.

Марафон 24 часа Нюрбургринга, гостевая зона «Мерседеса» и рев уходящих с круга Гран-при на Северную петлю Mercedes-AMG GT3. На территории — небольшая экспозиция из гоночных машин прошлого, толпы людей и здание с темной комнатой, куда можно попасть только со специальным пропуском.