Мы пощупали (прямо руками) новейший Aston Martin Vantage и делимся первыми впечатлениями

Мистер СпокМы пощупали (прямо руками) новейший Aston Martin Vantage и делимся первыми впечатлениями
Как известно всякому любителю фантастики, один из центральных персонажей вселенной Star Trek – Спок – родился от земной матери и отца-вулканца. И потому унаследовал одновременно человеческую эмоциональность и бесстрастную логику, свойственную представителям вулканской расы. При чем здесь новый Aston Martin Vantage? Сейчас объясним.
Как известно всякому любителю фантастики, один из центральных персонажей вселенной Star Trek – Спок – родился от земной матери и отца-вулканца. И потому унаследовал одновременно человеческую эмоциональность и бесстрастную логику, свойственную представителям вулканской расы. При чем здесь новый Aston Martin Vantage?
Он тоже дитя двух миров. Того, в котором был выкован безжалостный трековый суперкар Vulcan, и того, где учили этикету сибаритский гран-туризмо DB11. Посмотрите хотя бы на боевую внешность! Бескрайний «пылесос» переднего воздухозаборника (хотя простенькая сеточка выглядит странновато) безо всяких прелюдий переходит в громадный карбоновый сплиттер. Из заднего бампера на несколько сантиметров выступает один из самых агрессивных диффузоров, которые можно встретить на серийных машинах. И все это реально работает: Vantage – первый многотиражный Aston Martin, умеющий генерировать заметную прижимную силу. Это – как раз вулканское.
В отличие от DB11, здесь нет хитрой аэродинамики со «скрытым антикрылом» – так британцы называют каналы на DB11, идущими от задних стоек к кромке багажника. Просто Vantage дешевле, проще и, по идее, честнее.
Человеческое же – странноватый взгляд светодиодных фар, который одновременно напомнает Mazda MX-5 и Tesla Model3, эффектная дуга светодиодов сзади и, главное, «железо». В основе Vantage – та же конструкция из клееного алюминия, что и у DB11, только более компактная (минус 10 сантиметров колесной базы) и модифицированная аж на 70 процентов. Отнесенная к задней оси трансмиссия, двойные рычаги спереди и многорычажка сзади – все это мы уже видели на «одиннадцатом» в очень похожем виде. Разве что кузовные панели здесь не алюминиевые (и тем более не карбоновые, как у Vulcan), а стальные.
Да и силовые агрегаты знакомые: это восьмиступенчатый «автомат» ZF, на который через карбоновый кардан прилетает 510 лошадиных сил от четырехлитрового битурбо-V8. И никто уже не стесняется говорить, что все это позаимствовано у Mercedes-AMG, но – вроде как – перенастроено британскими инженерами и довольно успешно обкатано на «входной» версии DB11. Если верить зарубежным коллегам, она вышла даже интереснее машины с «настоящим» V12.
А верить хочу и готов: по крайней мере, ни одного неудачного автомобиля с этим двигателем я пока не встречал. В Aston Martin его еще и доработали – заменили впуск и выпуск (фантастический голос должен стать выше и эмоциональнее), а также сделали более компактный картер, чтобы сдвинуть двигатель как можно ниже и глубже в недра колесной базы. Развесовка – безупречные 50:50, все ради управляемости и спортивных манер! И здесь снова начинают лезть вулканские корни.
Одновременно с дорожным купе Aston Martin представил и новый Vantage GTE для гонок на выносливость. Самое удивительное здесь то, что инженеры оставили битурбомотор – это первое его применение на гоночной технике, ведь даже Mercedes-AMG GT3 ездят на старом атмосферном V8 6.2. Первые результаты тестов впечатляют: пилоты хвалят GTE не только за скорость, но и за легкость нрава.
Достаточно сказать, что Vantage уступает в мощности обычному Mercedes-AMG GT S, но разгоняется как экстремальный 575-сильный GT R – 3,6 секунды до сотни! Кстати, всячески облегченный «Мерседес» весит примерно столько же, сколько и стандартный «Астон»: около 1,6 тонны в снаряженном состоянии. Да, немецкое купе на десяток сантиметров короче британского и уступает ему 74 миллиметра по колесной базе, но контекст все равно интересный.
Особенно когда выясняется, что у управляющей электроники Vantage, например вообще нет «нормального» режима: только Sport, Sport Plus и Track. Вот они, приоритеты! И впервые появившийся на Aston Martin активный дифференциал на задней оси здесь – это не опция, а стандартное оборудование. Создателям очень хочется, чтобы вы улыбались в каждом повороте.
И лучше бы это было так, потому что в статике Vantage показался несколько странноватым. Позитив: внешность – лучше, чем на картинках. Решетка радиатора не выглядит как помятая сетка от комаров, осанка у купе благородно-хищная, а на фары как-то не обращаешь особого внимания просто потому, что внимание на себя оттягивает шикарная арка задних фонарей. Но к салону есть вопросы: он не земной и не вулканский, а разработан какой-то неизвестной инопланетной расой.
В инструментарии на центральной консоли сходу не разобраться. Где заканчивается управление климат-контролем, а где начинаются кнопки трансмиссии и с какого момента все это переходит в клавиши мультимедийки – не поймешь. Да и пульт этой самой мультимедийки странный – вроде бы обычная мерседесовская шайба-под-навесом, а руку гнешь непривычно, будто в первый раз. Еще и руль «квадратный», а общая архитектура салона действительно настолько вычурна, как это кажется по фотографиям.
Варианта два: либо ко всему этому можно привыкнуть, либо на ходу машина окажется настолько чудесной, что интерьер вообще перестанет иметь значение.
Расширению линейки – быть! Точно появится пуристическая версия с механикой, стоит ожидать и продолжения рода V12 Vantage. Но это вопрос не самого ближайшего будущего.
Качество презентационной машины сами видите какое. Фонарь погас, щели чудовищные. Но это еще даже не предсерийный образец, а, скорее, шоукар.
Из плюсов – Vantage получился просторным: ближе к Porsche 911, чем к клаустрофобскому AMG GT. В багажнике – неплохие 350 литров объема, а материалы отделки (кто-то сомневался?) чудо как хороши. А главное, младшее купе действительно не спутаешь с DB11! Когда мы приезжали в гости к Aston Martin в середине года, креативный директор компании Марек Райхман рассказывал: «Энди Палмер, наш президент, поставил очень ясную задачу. Покончить с однообразием модельной линейки и сделать так, чтобы одну машину от другой могла отличить даже его мама. И не только отличить, но и понять, какая и для чего сделана». Кажется, получилось.
я выбрал вместо рекламы.
И если на ходу различий с DB11 будет столько же, сколько и в статике, то перед нами, возможно, самый драйверский серийный «Астон» всех времен. Почему бы ему не поспорить с Porsche и Mercedes-AMG? Ведь смесь вулканской и человеческой кровей поначалу приводила Спока к внутренним конфликтам, но в итоге обернулась великой силой.
Европейские продажи начнутся весной, цены в Германии – от 154 тысяч евро. К нам машина тоже приедет совершенно точно, причем со сроками вроде как обещают не затягивать.
А если вам не нравятся аллюзии на фантастику, я просто процитирую Энди Палмера, окончившего короткую речь на презентации буквально так: «Porsche и Ferrari, отойдите-ка в сторонку. Aston Martin вернулся». Бравада это или нет – попробуем выяснить уже весной.