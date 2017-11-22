Мы пощупали (прямо руками) новейший Aston Martin Vantage и делимся первыми впечатлениями

Как известно всякому любителю фантастики, один из центральных персонажей вселенной Star Trek – Спок – родился от земной матери и отца-вулканца. И потому унаследовал одновременно человеческую эмоциональность и бесстрастную логику, свойственную представителям вулканской расы. При чем здесь новый Aston Martin Vantage?

Он тоже дитя двух миров. Того, в котором был выкован безжалостный трековый суперкар Vulcan, и того, где учили этикету сибаритский гран-туризмо DB11. Посмотрите хотя бы на боевую внешность! Бескрайний «пылесос» переднего воздухозаборника (хотя простенькая сеточка выглядит странновато) безо всяких прелюдий переходит в громадный карбоновый сплиттер. Из заднего бампера на несколько сантиметров выступает один из самых агрессивных диффузоров, которые можно встретить на серийных машинах. И все это реально работает: Vantage – первый многотиражный Aston Martin, умеющий генерировать заметную прижимную силу. Это – как раз вулканское.