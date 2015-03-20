Что хорошего пообещал владельцам Tesla Элон Маск

Пару дней назад глава компании Tesla Motors Элон Маск пообещал, что владельцам электрокаров компании больше никогда не придется беспокоиться о запасе хода их автомобилей, а затем анонсировал ряд доработок для седана Model S. «Мотор» разобрался, какие именно новшества подготовили для модели.

После анонса Маска, социальные сети наполнились шутками, что, мол, «Тесла» наконец-то приручила силы природы и электричество теперь будет поступать в машины прямо из космоса. Или что «апдейт» активирует спрятанный в где-то недрах Model S бензиновый мотор, просто очень-очень маленький.

В реальности все оказалось не так оригинально, но оттого не менее интересно. Анонсированное Маском 19 марта обновление программного обеспечения, которое в скором поступит во все Model S «по воздуху» (апдейты в электромобили Tesla загружаются автоматически, как в смартфоны), содержит две новые функции. И именно они, по словам Маска, сведут к нулю вероятность того, что владелец электрокара останется с пустой батареей где-нибудь на хайвее посреди Долины смерти.

Новинка первая. Всегда на связи