Что хорошего пообещал владельцам Tesla Элон Маск

Постоянный токЧто хорошего пообещал владельцам Tesla Элон Маск
Пару дней назад глава компании Tesla Motors Элон Маск пообещал, что владельцам электрокаров компании больше никогда не придется беспокоиться о запасе хода их автомобилей, а затем анонсировал ряд доработок для седана Model S. «Мотор» разобрался, какие именно новшества подготовили для модели.
Пару дней назад глава компании Tesla Motors Элон Маск пообещал, что владельцам электрокаров компании больше никогда не придется беспокоиться о запасе хода их автомобилей, а затем анонсировал ряд доработок для седана Model S. «Мотор» разобрался, какие именно новшества подготовили для модели.
После анонса Маска, социальные сети наполнились шутками, что, мол, «Тесла» наконец-то приручила силы природы и электричество теперь будет поступать в машины прямо из космоса. Или что «апдейт» активирует спрятанный в где-то недрах Model S бензиновый мотор, просто очень-очень маленький.
В реальности все оказалось не так оригинально, но оттого не менее интересно. Анонсированное Маском 19 марта обновление программного обеспечения, которое в скором поступит во все Model S «по воздуху» (апдейты в электромобили Tesla загружаются автоматически, как в смартфоны), содержит две новые функции. И именно они, по словам Маска, сведут к нулю вероятность того, что владелец электрокара останется с пустой батареей где-нибудь на хайвее посреди Долины смерти.
Новинка первая. Всегда на связи
На данный момент у «Теслы» 403 станции Supercharger с 2219 местами для подзарядки.
По-английски эта функция называется Range Assurance или, в литературном переводе, «доедете куда хотите, даже не парьтесь». Фактически, это новое специальное приложение, которое работает «в фоне» и постоянно держит связь со всей «тесловской» сетью зарядок Supercharger, а также общественными парковками, где установлены розетки для подзарядки электрокаров.
Электроника научится в непрерывном режиме следить за температурой окружающей среды, дорожной ситуацией на маршруте, изменением высоты над уровнем моря, стилем вождения, скоростью ветра и даже прогнозом погоды, запрашивая необходимую информацию через интернет (мы бы добавили туда еще курсы валют и цены на нефть). Обработав все данные, электроника рассчитает запас хода, заранее найдет подходящую станцию подзарядки и предупредит об этом водителя.
При этом в «Тесле» уточняют, что Range Assurance работает и следит за зарядом всегда, а не только когда запущена навигационная система и необходимо рассчитать точное время прибытия. Поэтому, даже если водитель сам не обратит внимания на уменьшающийся запас хода, электроника выдаст «неоднократные» напоминания о низком заряде и запросит подтверждение, действительно ли этот безумец за рулем желает опустошить аккумуляторы «в ноль».
я выбрал вместо рекламы.
Станция зарядки Supercharger.
Новинка вторая. Спланировать все
Второе новшество – функция под названием Trip Planner, которая позволяет планировать длительные путешествия с учетом необходимости подзарядки батарей. Система выберет самый удобный маршрут, проложив его через места базирования станций зарядки таким образом, чтобы минимизировать и время нахождения за рулем, и время, проведенное на «заправках».
Электроника будет каждые 30 секунд обновлять данные, проверяя количество свободных мест на близлежащих станциях – чтобы не пришлось стоять в очереди. Чтобы водитель не уставал за рулем во время длительной поездки, система предложит каждые несколько часов устраивать «перекуры» по 20-30 минут, которые можно совместить с «заправкой» автомобиля.
Маршрут, который построила электроника «Тесла» с одного побережья США на другое, с учетом минимального времени на подзарядку. И все же, останавливаться для пополнения заряда батарей придется больше 20 раз.
В качестве примера «Тесла» приводит спланированный маршрут от западного до восточного побережья США. Поездка протяженностью более 5,2 тысячи километров, по подсчетам системы, займет 62 часа 30 минут, при этом самая длительная подзарядка отнимет у путешественников всего 58 минут. Как раз то что надо, чтобы пообедать.
В этот же пакет обновлений войдет функция автоматического торможения в случае возможной аварии, электронный комплекс слежения за мертвыми зонами и специальный «парковочный» режим – это когда вы оставляете ключи от машины специально обученному человеку на входе в ресторан или отель. В этом режиме будет ограничена скорость передвижения (прощайте, веселые ролики на YouTube), заблокированы бардачок и багажник, а также закрыт доступ к персональным данным, записанным в мультимедийную систему.
Что-то еще?
На этом обновления закончились, но Маск обещает еще множество нововведений. В будущем у Model S появится автопилот. И это не просто фантазия – систему уже испытали. По словам главы «Теслы», без участия водителя автомобили проехали из Сан-Франциско в Сиэтл.
«Технически уже возможно проехать на автопилоте от одной парковки до другой, – говорит Маск. – Но пока мы не будем делать автопилот доступным для всех».
И даже когда он появится, работать электронный водитель будет только на скоростных магистралях и крупных шоссе. На городских улицах рулить все равно пока придется самостоятельно, зато около дома можно будет представить себя Джеймсом Бондом: по команде со смартфона автомобиль сам выедет из гаража к водителю, или точно так же припаркуется. Теоретически, система сможет работать и на подземных парковках, но пока все упирается в юридические тонкости — кто должен отвечать за машину, внутри которой никого нет, пока непонятно.
Автопилот Tesla сможет перестраиваться в другую полосу и совершать обгоны в автоматическом режиме. Но ждать его выхода придется еще несколько месяцев.
К сожалению, точных сроков выхода апдейта с автопилотом для Tesla Model S пока нет. Предполагается, что это произойдет через несколько месяцев, а там, глядишь, мы доживем до момента, когда машинам можно будет выдавать паспорт и отправлять за пивом. Будущее уже рядом?