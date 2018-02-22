Максимум подробностей про совершенно новый седан Audi

Спортивный пиджак: все о новой Audi A6

Максимум подробностей про совершенно новый седан Audi

Имя Audi A6 появилось только в середине девяностых, но если считать прямых предшественников с индексом 100, то в этом году главному седану из Ингольштадта исполняется ровно полвека! И буквально только что немцы представили новое, уже восьмое поколение «шестерки», которое обещает стать самым дерзким и спортивным в истории. Мы побывали на закрытой презентации машины и готовы рассказать все, что знаем про эту машину на данный момент.
Иллюстрации: Audi
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