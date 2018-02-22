Спортивный пиджак: все о новой Audi A6

Основное отличие A6 от A7 – на втором ряду. Здесь значительно больше места над головой, да и в ногах чуть просторнее. Причем это подтверждается и сухими цифрами – колесная база у обеих машин выросла на 12 миллиметров, но если в «семерке» расстояние между передними и задними сиденьями увеличилось на два сантиметра, то в «шестерке» – на три. Кроме того, салон стал на семь миллиметров просторнее в плечах, а потолок отдалился от макушек пассажиров на восемь миллиметров спереди и на 11 сзади. Объем багажника не изменился – 530 литров.