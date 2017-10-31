Пора разобраться, действительно ли все «четырехколечные» одинаковы

Когда-нибудь это должно было случиться. Кого громче всех ругают за отсутствие фантазии? Правильно, дизайнеров VAG в целом и Audi в частности. Мол, все машины одинаковы, одну от другой не отличишь – и так далее. Вот мы и решили, что по поводу выхода самой экспрессивной модели бренда – нового хэтчбека A7 – неплохо бы заставить вас угадывать его, а заодно и ближайших родственников. По фрагментам кузова и интерьера, разумеется. Суть проста: мы загадываем автомобиль, вы выбираете три картинки с его деталями – и переходите на следующий уровень. Поехали!