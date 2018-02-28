Как помыть беспилотную машину

Легко ли помыть беспилотный автомобиль? Не сложнее, чем обычный, скажете вы. Однако с этим не согласятся производители автономных ТС, которые все еще находятся в поиске наиболее эффективного решения. Издание CNN Tech опросило некоторых из них и узнало, с какими трудностями им приходится сталкиваться. А мы решили сделать краткий перевод этого материала и поделиться им с вами.

Автоматизированные мойки совершенствовались десятилетиями, но компании, разрабатывающие беспилотники, все еще полагаются на ручной труд, когда речь заходит о поддержании автомобилей в рабочем состоянии. По словам экспертов, есть целый ряд задач, с которыми традиционные автомойки пока не могут справиться.

Например, остатки моющего средства или разводы от воды могут «ослепить» автономное транспортное средство. Жесткие щетки – сбить калибровку сенсоров и ухудшить их точность, а то и вовсе повредить оборудование стоимостью от 100 тысяч долларов и выше.

Беспилотники требуют более внимательного и частого ухода, чем обычные автомобили. Грязь, насекомые, птичий помет и пятна от воды могут сильно ухудшить способность автомобиля определять объекты, что скажется на безопасности. И если обычные машины вряд ли попадаут в аварию из-за помета, то автономные – вполне.

Компания Avis, имеющая многолетний опыт управления большими парками прокатных автомобилей, обслуживает беспилотные минивэны Waymo. Для мойки и заправки машин фирме пришлось перестроить три сервисных станции в Фениксе.

«Некоторые моменты, безусловно, требуют гораздо больше внимания, и мыть машины приходится довольно часто, — говорит директор по инновациям Avis Артур Ордунья. — Мы предоставляем такой уровень обслуживания, которого нет ни у одного автомобиля в мире».

Ордунья не раскрывает, как именно происходит мойка беспилотников. Другие компании, такие как Toyota, Aptiv, Drive.AI и Uber, рассказали CNN, что для это они используют салфетки из микрофибры, протирочный спирт, воду и моющую жидкость для стекол. Зимой специальные сотрудники Uber опрыскивают камеры стеклоомывателем и продувают их воздухом.

В Toyota, как правило, используют протирочный спирт, а иногда чистящие салфетки. Стартап May Mobility из Энн-Арбор, Мичиган, моет все беспилотники только водой.

Однако некоторые компании, например, Cruise – подразделение General Motors, уже разрабатывают специальное оборудование, которое должно уменьшить потребность в ручной чистке. Работу над аналогичными технологиями ведет стартап Seeva. Сейчас компания предлагает систему очистки камер и сенсоров беспилотников, которая подогревает моющий состав до 71 градуса и автоматически распыляет его для удаления следов насекомых, грязи или наледи.

Тем не менее глава Seeva Диана Лансингер считает, что сейчас трудно представить решение, которое могло бы очистить все камеры, радары или лазерные дальномеры беспилотника.

«При росте количества беспилотников мы уже не сможем позволить платить инженерам по 150 тысяч долларов в год, чтобы они бегали вокруг машин, — говорит Лансингер. — Однако пройдет еще много времени, прежде чем мы полностью откажемся от ручного труда». \m

Иллюстрации: Avis, Uber, Toyota