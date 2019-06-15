Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона

Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером

Главная философия этого неприметного автобуса: все деньги — не снаружи машины, а внутри нее. Поэтому с виду он практически ничем не отличаются от обычного Мерседеса V-Класса за 5–6 млн, но внутри скрывает роскошь, которая не снилась самым дорогим Майбахам. Практически все здешние удобства для задних пассажиров — ручная работа: если подножки, то это яхтенное дерево, если циферблаты приборов, то над ними поработал ювелир, а встроенный набор хрусталя, чтобы утолить жажду, стоит минимум 150 000 рублей. И таких вещей здесь полный микроавтобус — обо всех самых примечательных мы и рассказали в этом видео.