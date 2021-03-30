Готовы спорить, вы не так уж мало знаете об автомобилях

Вопросы позади — но это только разминка. Почему бы не попробовать свои силы в онлайн-сражении против других игроков? В Petrolhead Battle можно и призы отхватить, и добавить пару очков к уверенности. Ближайшая игра — уже 31 марта. А если чувствуете, что нужно ещё потренироваться — у нас для вас есть целый раздел с викторинами.