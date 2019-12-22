Быстрейший внедорожник в мире

Видео: Bentley Bentayga — новая версия Speed, которая обгоняет спорткары

Первым автомобили Bentley назвал грузовиками ещё Этторе Бугатти. Причём сказано это было в бессильной злобе — английские машины объезжали французские на гоночных трассах — к тому же к слову «грузовики» Этторе не забыл добавить красноречивый эпитет «самые быстрые в мире». Новый Bentley Bentayga Speed c 635-сильным W12 под капотом — примерно из той же оперы. Это, конечно, не самый быстрый грузовик, но на данный момент быстрейший серийный внедорожник мира — его максимальные 306 км/ч пока не может превзойти никто. Ну а если учесть, что в английском внедорожники вслед за пикапами иногда стали называть словом truck (дословно — «грузовик»), то получается совсем здорово.