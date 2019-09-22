Audi RS 6 Avant: бешеный дачник

Видео: 600 л.с. и 305 км/ч — это самый быстрый универсал российского рынка

Минутка занимательной математики: новый Audi RS6 стоит в Германии от 117 500 евро, то есть примерно 8,3 миллиона на наши деньги, но вряд ли эта сумма будет окончательной в договоре купли-продажи. Кем нужно быть, чтобы не доплатить за 22-дюймовые колесные диски, шины с 30-процентным профилем, а главное — за счастливую возможность поднять скоростной потолок «эрэски» с базовых 250 до топовых 305 километров в час? Хорошо хоть багажник на 1680 литров у самого быстрого универсала российского рынка идет уже в базовой комплектации. Об остальных удивительных особенностях этой уникальной для нашего рынка машины можно узнать в новом видео.