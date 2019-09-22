Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
8:30

Audi RS 6 Avant: бешеный дачник

Видео: 600 л.с. и 305 км/ч — это самый быстрый универсал российского рынка

Минутка занимательной математики: новый Audi RS6 стоит в Германии от 117 500 евро, то есть примерно 8,3 миллиона на наши деньги, но вряд ли эта сумма будет окончательной в договоре купли-продажи. Кем нужно быть, чтобы не доплатить за 22-дюймовые колесные диски, шины с 30-процентным профилем, а главное — за счастливую возможность поднять скоростной потолок «эрэски» с базовых 250 до топовых 305 километров в час? Хорошо хоть багажник на 1680 литров у самого быстрого универсала российского рынка идет уже в базовой комплектации. Об остальных удивительных особенностях этой уникальной для нашего рынка машины можно узнать в новом видео.