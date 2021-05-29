Видео: что будет, если купить самый дешевый BMW в России за 30 000 рублей?

29 мая, 9:43
Поосторожнее, пожалуйста, с дверью — кажется, от слишком резкого хлопка этот BMW может сложится как книжка. Кондиционер не работает, да и не надо — салон прекрасно вентилируется через сквозные дыры в дверях. Лампочка check engine на приборной панели не гаснет, а постоянно освещает собой салон! Тем более это даже и неплохо — выходит «энджин» все-таки есть. Словом, ничего страшного в этой машине нет. Пока не осознаешь, что она твоя. И что впереди маячит ремонт — ремонт абсолютно всего. На очень старом немецком седане представительского класса.
Если не считать, что ваше кресло сразу пробивает бензопровод, то как-то так в двух словах выглядит купленная нами за 30 тысяч рублей «семерка» в кузове E32. Мы нашли самый дешевый BMW на рынке и решили выяснить, во что превратится жизнь с такой машиной, а главное во сколько она обойдется. Для этого даже пришлось навестить официального дилера марки. Его реакция, когда он все это увидел, бесценна. В общем, мы сделали то, что все боялись сделать, и сняли про это видео — смотрите и не говорите, что не видели!