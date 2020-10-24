Преступно быстрый: обновленный BMW M5 Competition

Распаковка первого в России суперседана BMW — он не просто M5, а целый Competition

В России не так-то много дорог, на которых можно выжать 250 км/ч. Мы говорим не о законности действа (тут точно нет ничего законного), а о самой физической возможности. Что ж, конкретно этот рестайлинговый BMW M5 способен даже на большее. Небольшая переплата к базовому прайсу в 8 650 000 рублей — и скоростной потолок баварского седана увеличивается до 305 километров в час. Много это или мало — вопрос чисто философский. Давайте скажем так: в сезоне 2020 года максимальная скорость, которой смог достичь автомобиль Формулы-1 равняется 338 км/ч. К слову, это был Даниил Квят на предсезонных тестах. Еще больше подробностей об огнедышащей серийной BMW M5, которая едет немногим хуже Формулы, в нашем новом видео.