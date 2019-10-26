Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
9:11

Русско-немецкий биг-фут

Видео: гибрид BMW 7-й серии и ГАЗ-66 для зомби-апокалипсиса

Обычная баварская «семерка» уместна как бизнес-седан или главный герой фильма про бандитов. Но если вам предстоит сражаться с полчищами зомби или как минимум возить туристов по заповедным местам Калужской области, то лучше провести с ней кое-какие доработки! Знакомьтесь, BMW Valkyrie — биг-фут, лучше всяких слов символизирующий дружбу немецкого штангенциркуля и русской киянки. В основе — укороченное шасси ГАЗ-66, сверху — удлиненный кузов BMW 7-й серии E32. Уже одного этого факта достаточно, чтобы уверенно сползти под диван, но держитесь покрепче: у «Валькирии» еще фары от танка, звуковой сигнал от катера и покрышки с грунтозацепами величиной с кулак. И вот такого зверя мы выпустили на бездорожье в компании нового BMW X7... Хотите узнать чем все закончилось? Скорее включайте видео.