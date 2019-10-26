Русско-немецкий биг-фут

Видео: гибрид BMW 7-й серии и ГАЗ-66 для зомби-апокалипсиса

Обычная баварская «семерка» уместна как бизнес-седан или главный герой фильма про бандитов. Но если вам предстоит сражаться с полчищами зомби или как минимум возить туристов по заповедным местам Калужской области, то лучше провести с ней кое-какие доработки! Знакомьтесь, BMW Valkyrie — биг-фут, лучше всяких слов символизирующий дружбу немецкого штангенциркуля и русской киянки. В основе — укороченное шасси ГАЗ-66, сверху — удлиненный кузов BMW 7-й серии E32. Уже одного этого факта достаточно, чтобы уверенно сползти под диван, но держитесь покрепче: у «Валькирии» еще фары от танка, звуковой сигнал от катера и покрышки с грунтозацепами величиной с кулак. И вот такого зверя мы выпустили на бездорожье в компании нового BMW X7... Хотите узнать чем все закончилось? Скорее включайте видео.