Brabus 7,3 S — самый быстрый из «шестисотых»

Видео: когда обычный «сто сороковой» с V12 — это только начало...

Немногие в курсе, что знаменитый S-Class в кузове W140 должен был получить топовую заводскую версию с мотором V16. По автобанам даже носились закамуфлированные прототипы, но в итоге Mercedes-Benz c шильдиком S 800 так и остался проектом нереализованным. Но то, на что так и не решились в Штутгарте, оказалось по плечу тюнинговым королям из немецкого Ботропа. Знаменитый Brabus 7,3 S в середине девяностых слыл настоящим пожирателем спорткаров — 582 лошадиные силы, 4,9 секунды до «сотни», максималка в 305 км/ч. Сегодня мы в гостях у самого крутого «Брабуса» тех времен...