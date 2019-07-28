Brabus со спидометром в 400 км/ч

Видео: полноприводное купе, быстрее которого только Bugatti

Первое, что сделали в Брабусе — выкинули табличку мастера, который собирал мотор на заводе AMG. Он потрудился неплохо, но можно было и лучше: после замены коленвала, турбокомпрессоров и некоторых других деталей с этого двигателя сняли 850 лошадиных сил и 1150 «ньютонов» момента! Но самое важное, что здесь поменяли по сравнению с «обычным» S 63, это выхлоп. У этого Brabus 850 новая выпускная система, которая заканчивается брутальными двойными патрубками, разделенными псевдодиффузором. Патрубки, конечно, тоже фальшивые, зато звук — настоящий настолько, что пробирает до мурашек. Посмотрите наше новое видео и послушайте сами!