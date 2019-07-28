Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
8:30

Brabus со спидометром в 400 км/ч

Видео: полноприводное купе, быстрее которого только Bugatti

Первое, что сделали в Брабусе — выкинули табличку мастера, который собирал мотор на заводе AMG. Он потрудился неплохо, но можно было и лучше: после замены коленвала, турбокомпрессоров и некоторых других деталей с этого двигателя сняли 850 лошадиных сил и 1150 «ньютонов» момента! Но самое важное, что здесь поменяли по сравнению с «обычным» S 63, это выхлоп. У этого Brabus 850 новая выпускная система, которая заканчивается брутальными двойными патрубками, разделенными псевдодиффузором. Патрубки, конечно, тоже фальшивые, зато звук — настоящий настолько, что пробирает до мурашек. Посмотрите наше новое видео и послушайте сами!