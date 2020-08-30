Броневик Сталина

Видео: самый дорогой отечественный автомобиль за 270 миллионов рублей

Просто представьте себе машину, одно боковое стекло которой весит 40 килограммов. Чтобы его поднять, приходится использовать встроенный в дверь гидравлический домкрат — и это лишь одна из десятков скрытых особенностей этого таинственного броневика. Как известно, любой довоенный «Хорьх» принадлежал Герингу, а на каждом втором ЗИСе ездил Сталин. Конечно, если верить объявлениям о продаже таких машин. Но вот этот ЗИС действительно тот самый — в смысле сталинский. Именно на диване этой машины вождь народов по пути из Кремля на Ближнюю дачу обдумывал планы покорения мира. При массе в четыре с лишним тонны и броне, гарантировавшей надежную защиту от винтовочного патрона даже при выстреле в упор, этот лимузин правильнее назвать легким танком. А еще он скрывает внутреннюю роскошь, доступную когда-то лишь одному человеку, а сейчас владельцу трех миллионов евро! Это самый дорогой отечественный автомобиль! Почему так получилось и какие еще секреты у него внутри? Смотрите в нашем новом видео!