Электробудущее за 7 миллионов

Видео: почему первый Jaguar на батарейках вообще не похож на вашу машину

Наверняка появление I-Pace подпортило настроение Илону Маску — у Tesla Model X появился конкурент, да еще какой! В этом году титулы ему вручают один за другим: лучший автомобиль Европы, мира, лучший электродвигатель… И главное — здесь полно необычных фишек, которые вы не встретите в своей машине! Сомневаетесь? А у вас можно менять обои, как на компьютере, есть трап для собаки или выдвижные ручки дверей? Мы подробно рассказали о всех самых необычных фишках в этом видео.