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8:30

Camry S-Edition: Toyota на анаболиках

Видео: тестируем спортивную версию S-Edition и пытаемся на ней обогнать Camry 3.5

Кажется, это обычная Toyota Camry, но начинаешь приглядываться и замечаешь красные акценты на бамперах, двухцветную окраску кузова и колесных дисков. Это самая последняя версия седана под именем S-Edition, и она замахнулась на святое — шестицилиндровую Camry 3.5 с мотором мощностью 245 сил, которая всегда была самым «горячим» и эмоциональным седаном Toyota. А что же теперь? Главная загадка, конечно, что же здесь под капотом. Но должна же остаться хоть какая-то интрига! В общем, смотрите в новом видео, смогла ли дерзкая новинка отобрать пальму первенства у старшей сестры и какой седан Toyota теперь считать самый быстрым и спортивным. Приятного просмотра!

Редакция «Мотора»