09:53, 26 сентября 2017
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Тест: узнай машину без «одежды»Попробуйте опознать автомобили, у которых нет кузовных панелей
Сегодня в нашей традиционной викторине – то, что принято называть автомобильным порно. Только голая техника: шасси, двигатели, трансмиссии, рамы, силовые структуры кузовов – и ни одной фары или решетки радиатора, по которой можно было бы узнать машину. Но вы же здорово разбираетесь в технике, и вам это вовсе не помеха, верно?
© из открытых источников
Сегодня в нашей традиционной викторине – то, что принято называть автомобильным порно. Только голая техника: шасси, двигатели, трансмиссии, рамы, силовые структуры кузовов – и ни одной фары или решетки радиатора, по которой можно было бы узнать машину. Но вы же здорово разбираетесь в технике, и вам это вовсе не помеха, верно? Проверим!