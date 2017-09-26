Попробуйте опознать автомобили, у которых нет кузовных панелей

Сегодня в нашей традиционной викторине – то, что принято называть автомобильным порно. Только голая техника: шасси, двигатели, трансмиссии, рамы, силовые структуры кузовов – и ни одной фары или решетки радиатора, по которой можно было бы узнать машину. Но вы же здорово разбираетесь в технике, и вам это вовсе не помеха, верно?