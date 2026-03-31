Chery и Land Rover родили марку Freelander. Вот что получилось

Первую модель марки Freelander представили в Китае. Теперь Freelander — это автомобильный премиум-бренд, а не популярная массовая модель Land Rover. За перерождением модели в марку стоят концерн Chery и китайская «дочка» Jaguar Land Rover. Новоиспечённые партнёры заявляют, что этот проект демонстрирует новую модель сотрудничества двух миров — китайского и европейского. От британцев перешло «наследие роскошных автомобилей», а от азиатов — высокие технологии, уверяют они. Подробности — в фоторепортаже журнала Motor.