Непроходимый тест на знание логотипов китайских автобрендов

Вы можете их ненавидеть, можете любить (ну, вдруг?), но игнорировать их точно не получится: китайские машины планомерно наступают на наши улицы, кошельки и представления о прекрасном. А значит, пора проверить, разбираетесь ли вы в их сортах. И начнем мы с самого элементарного – с логотипов. Цели ясны, задачи определены – вперед!