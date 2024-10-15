Лаборатория
Опубликовано 15 октября 2024, 07:00

После рестайлинга: какими стали Citroen C4 и C4 X

Машины получили новый дизайн и расширили оснащение
На автосалоне в Париже дебютировали обновлённые Citroen C4 и C4 X. Оба получили дизайн по мотивам концепта Oli 2022 года, обзавелись улучшенными креслами Advanced Comfort с более толстым слоем пенополиуретана с памятью формы и медиасистемой последнего поколения с семидюймовой «приборкой», 3D-навигацией и поддержкой ChatGPT. Вдобавок у них более 20 электронных ассистентов и электрифицированная гамма двигателей, которая включает как гибридные, так и полностью электрические силовые установки. В Европе продажи рестайлинговых C4 и C4 X начнутся в начале 2025 года.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Несмотря на очевидное сходство, перед нами два принципиально разных автомобиля. Citroen C4 — это хэтчбек, C4 X — седан, но оба выглядят как купе-кроссовер. Дизайн, по словам французов, во многом навеян концептом Oli, причём каждый элемент, в том числе фары, оптимизирован с точки зрения аэродинамики.

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