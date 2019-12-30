Cybertruck из России

Видео: мы протестировали Теслу из Подмосковья, которую вы видели в новостях

Tesla Cybertrack по количеству публикаций и шуток в интернете в этом году обогнал новый трехглазый iPhone. Впрочем, дебют самой машины намечен на 2021 год, и стоить она будет немало, но что ты скажешь на это, Илон Маск: российская версия Кибертрака уже существует, ее сделали в Подмосковье. Машина, правда, не является электромобилем — внутри нее течет и сгорает бензин, зато по объему багажного отсека это настоящий пикап, куда влезет даже гидромассажная ванна. Мы познакомились с этой машиной и даже устроили ее тест-драйв. Такого вы еще точно не видели, приятного просмотра!