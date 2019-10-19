«Шестисотый» для президентов

Видео: самый дорогой лимузин девяностых — что там внутри?

Героем анекдотов 140-й кузов стал уже в ту пору, когда его выпуск стремился к закату. Но и после завершения производства самого одиозного S-Класса в истории, шутить о его основательной внешности стоило крайне аккуратно. А то вдруг владелец машины услышит… В хозяевах 140-го ходили разные люди, но исключительно уважаемые: от директоров товарно-вещевых рынков до президентов России. И выбор того же Бориса Ельцина понять легко. Дело не в том, что «шестисотый» был лучше безнадежно устаревшего ЗИЛа. Это вполне очевидно. Дело в том, что 140-й кузов заслуженно считается последним Мерседесом старой школы, хотя в свои времена он был на передовой технического прогресса. И сегодня все слова и кадры посвящены ему — непобедимому, могучему и легендарному лимузину Mercedes-Benz S 600 Pullman. А вы хотите увидеть, что внутри его самой роскошной версии?