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9:00

Самый дорогой Chevrolet в мире

Видео: частичка американской гоночной истории за за 2,2 млн долларов

Этот Chevrolet Corvette ZL-1 1969 года — одна из немногих машин в мире, которая с каждым годом становится только дороже: пока вы это читали, она наверняка прибавила к своей цене еще несколько долларов. И дело здесь не только в 750 силах или гоночных заслугах (а здесь есть и то, и другое) — дело в том, как трепетно в этой машине американцы сохранили часть своей истории. Такому отношению можно только позавидовать: с каким еще автомобилем при продаже вам отдадут, например, оригинальный гоночный комбез одного из пилотов в пакетике? Об этой и других интересных деталях из истории этого Corvette мы рассказываем в новом видео.