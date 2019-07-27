Дрэг-битва: полицейские против бандитов

Видео: списанные машины копов против гангстерских премиальных седанов — заезд на четверть мили

Полицейские автомобили в кино обычно ни на что не годятся: они медленные, неповоротливые и нужны только для того, чтобы устроить с их участием красивую массовую аварию. Плохие парни играючи уезжают от них на своих крутых тачках, но… в жизни редко бывает так, как в кино. Мы решили выяснить, как все обстоит на самом деле, поэтому взяли пару классических полицейских машин с огромными моторами, три (скорее даже две с половиной) бандитских — и столкнули их на дрэг-стрипе подмосковного аэродрома Быково. Что из этого всего получилось, смотрите в нашем новом видео!