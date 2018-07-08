Доступный кроссовер Renault Duster завоевал у нас поистине народную любовь. Спасибо универсальности, надежности, проходимости, всеядной подвеске, а, главное, доступной цене. Увы, представленный прошлой осенью Duster второго поколения в Россию попадет нескоро. Однако он уже во всю продается в Европе под маркой Dacia и в Украине — под маркой Renault. Чем недовольны местные владельцы и журналисты?

Похож на старый

Напомним, что в основе машины сохранилась проверенная платформа Global Access, больше известная как B0. Без нее смена поколений обошлась бы концерну Renault значительно дороже, что, в свою очередь, сказалось бы на ценах. Колесная база осталась прежней (2674 мм), а длина увеличилась лишь на 26 мм, до 4341 мм.

Кузов снаружи поменялся практически полностью, но отличить новый Duster от старого все же не так-то просто. Особенно если говорить о виде спереди и версиях с эмблемой Dacia. Ведь у них осталась примитивная прямоугольная решетка радиатора, похожая на прошлую. Хорошо, что реношный украинский Duster (а значит и наш тоже) ярче и симпатичнее.

У него запоминающееся лицо в стиле пикапа Alaskan и кроссовера Koleos — с характерной решеткой радиатора, большой эмблемой, залезающей на капот, и галогенными фарами с тонкими полосками светодиодных ходовых огней. Жаль, что ни ксеноновых, ни LED-фар нет даже в качестве опции, а задние фонари подозрительно похожи на оптику Jeep Renegade.

Если смотреть сбоку, то о первом Дастере напоминают и дверные ручки с прежней неудобной конфигурацией под хват снизу. Хотя подоконная линия стала выше, а основания передних стоек сместились вперед аж на 10 см.

Интерьер удобнее и богаче, но есть нюансы

С одной стороны, интерьер пережил настоящую революцию. Рулевая колонка получила регулировку по вылету (диапазон — 5 см), центральная консоль развернулась к водителю, экран мультимедийной системы расположен выше, а под ним — роскошный блок климат-контроля с собственными дисплеями в регуляторах! Да-да, Duster получил «климат».

Но с другой стороны, пластик остался дубовым, руль и задний диван по-прежнему не подогреваются, стеклоподъемник с автодоводчиком есть только у водителя, а передние сиденья хоть и стали удобнее, но сохранили одноступенчатый подогрев, который включается все той же кнопкой в слепой зоне у основания подушки.

На втором ряду не хватает разъемов для зарядки гаджетов, а удобные поручни на дверях уступили место простым выемках. Кроме того, зарубежные коллеги жалуются и на то, что шумоизоляция почти не улучшилась, и шины в Дастере отчетливо слышны.

Зато салон Дастера под маркой Renault выгодно отличается от румынского благодаря аккуратным прямоугольным дефлекторам вентиляции вместо традиционных круглых и трехспицевому рулю (у него теперь электроусилитель вместо гидравлического).

Моторы прежние, «автомат» старый

Гамма моторов и трансмиссий нашего Дастера будет отличаться от европейской. Совпадают разве что базовый двигатель 1.6 (114 л.с.), турбодизель 1.5 (110 л.с.) да механические коробки передач. Скорее всего у нас появится Duster 1.6 с передним приводом и вариатором, и, судя по Каптюру с аналогичным силовым агрегатом, с динамикой будут большие проблемы.

Но главное разочарование, которое нас ждет — это старый четырехступенчатый «автомат», который останется на версиях с двухлитровым мотором мощностью 143 силы. Хорошо, что вне дорог новый Duster остался таким же способным, как старый. Вот только задняя буксировочная проушина теперь спрятана глубоко под заглушкой, а значит при экстремальной буксировке есть риск повредить бампер тросом или шаклом.

Безопаснее, но не во всем

Во-первых, у Дастера появились надувные «шторки», а во-вторых, в краш-тесте EuroNCAP нагрузки на манекенов, по сравнению с машиной предыдущего поколения, уменьшились. Вдобавок улучшилась «пешеходная» безопасность. Однако новый Duster все равно заработал лишь три звезды рейтинга EuroNCAP из-за отсутствия систем экстренного торможения.

Когда ждать в России?

Нескоро. Сейчас российское отделение Renault полным ходом готовит к выходу на рынок купеобразный кроссовер на платформе B0, который будет бороться за более молодую аудиторию, и главное, у которого пока нет явных конкурентов. Его премьера состоится уже в августе на Московском автосалоне, и после этого в течение года все силы бросят на его продвижение.

Лишь потом столичный завод Renault, на котором уже собрали более 350 тысяч Дастеров, начнут переоборудовать для выпуска нового поколения. Учитывая неплохой спрос на наш нынешний Duster, вполне вероятно, что какое-то время они будут продаваться параллельно, как в свое время было с Логаном. Так что, в лучшем случае Duster второго поколения мы увидим лишь в конце следующего года. Будете ждать? \m

Иллюстрации: Renault