Vario Perfect 1200: дворец на колёсах за 100 миллионов

Видео: что такое «моторхоум» миллиардер-класса

В своей специфической нише немецкую фирму Vario Mobil как-то и неловко называть «Мерседесом». Скорее это «Майбах» среди производителей домов на колёсах. Начав в 1980-х с производства пассажирских «кунгов» для грузовиков Unimog, со временем Vario превратилась в респектабельного специалиста по созданию дворцов на колёсах. Да, пожалуй, привычное «дом на колёсах» не может передать лакшери-масштаб новейшего Vario Perfect 1200. Четвёртое поколение флагманского моторхоума — это именно что снабжённый колёсами дворец, в который на дружеские посиделки не стыдно позвать хоть Романа Абрамовича, хоть Дональда Трампа. Айда смотреть на это чудо!