Видео: чем удивляет нафаршированная Lada Samara Night не для нас

Мы уже рассказывали про Lada Riva для британского рынка, с правым рулем и виниловой крышей, а теперь очередь дошла до Lada Samara Night — редчайшей экспортной модели, собраной для рынка Германии. А вернувшись в Россию, она по сути обрела новую жизнь и действительно выглядит непривычно. От стандартного ВАЗ-2108 (она же Лада Самара, она же просто «зубило») Night отличается наклейками, тканью кресел, вышивками на дверях, дисками, спойлером, решеткой радиатора и многими другими мелочами. Ну и конечно, она была покрашена в черный цвет. И всё-таки: действительно ли Lada Samara Night дает ощущение совсем другого автомобиля — «советской иномарки»? Подробнее в новом видео.