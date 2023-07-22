Видео: чем удивляет нафаршированная Lada Samara Night не для нас

Экспортная «восьмерка» для немцевВидео: чем удивляет нафаршированная Lada Samara Night не для нас
Среди прочих мифов в СССР бытовало мнение, что «Жигуль», собранный на конвейере в понедельник, сделан куда хуже «Жигуля» пятничной сборки, поскольку на первом гайки завинчивали с бодуна после бурных выходных. Что уж говорить про слухи о неких экспортных Ладах, которые выпускались с особенным вниманием. Качества этих автомобилей превозносились до небес: и ездят они лучше, и не гниют, а достать такой экземпляр было и вовсе невозможно — все уходило в дальние страны, чтобы заработать ценную для государства валюту. И вот настал момент, когда всё изменилось!
Мы уже рассказывали про Lada Riva для британского рынка, с правым рулем и виниловой крышей, а теперь очередь дошла до Lada Samara Night — редчайшей экспортной модели, собраной для рынка Германии. А вернувшись в Россию, она по сути обрела новую жизнь и действительно выглядит непривычно. От стандартного ВАЗ-2108 (она же Лада Самара, она же просто «зубило») Night отличается наклейками, тканью кресел, вышивками на дверях, дисками, спойлером, решеткой радиатора и многими другими мелочами. Ну и конечно, она была покрашена в черный цвет. И всё-таки: действительно ли Lada Samara Night дает ощущение совсем другого автомобиля — «советской иномарки»? Подробнее в новом видео.
Кстати, совсем недавно мы рассказывали про другую экзотическую Ладу: автодом на базе Нивы, с встроенным жилым модулем и новым жилым прицепом Лиса. Посмотреть видео об этой «двушке на колесах» можно здесь. А если вас интересуют другие странные и необычные отечественные автомобили для Европы, то мы собрали некоторые из них в этой статье.