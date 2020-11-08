«Полный фарш»: к Porsche 911 Turbo S приложили самолет

Парный набор для тех, кто любит быстро ездить и летать

Марка Porsche и авиастроительная компания Embraer представили совместный проект Duet, в рамках которого были созданы парные экземпляры 911 Turbo S и бизнес-джета Phenom 300E. В продажу поступят только десять таких комплектов — и к каждому будет прилагаться эксклюзивный набор багажа и особые часы Porsche Design 1919 Globetimer UTC в титановом корпусе. Счастливчики уже сейчас могут оформить заказ и получить дуэт спорткара и самолёта в 2021 году. Нам же остаётся внимательно присмотреться к необычной даже по меркам люксовых производителей коллаборации. Ведь, как правило, парами продают машины: к примеру, как это сделал Aston Martin с коллекционным изданием DBZ Centenary, куда вошли современный DBS с дизайном Zagato и реплика DB4 GT.