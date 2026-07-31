Это новый Mercedes-Benz GLA и у него 173 звезды вместо одной

Mercedes-Benz представил компактный паркетник GLA третьего поколения. Автомобиль лишился двигателей внутреннего сгорания в пользу полностью электрических версий (гибриды появятся позже) и получил 800-вольтовую систему, позволяющую заряжаться со скоростью до 270 км хода за 10 минут. Все подробности о машине – в фоторепортаже журнала Motor.