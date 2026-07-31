Лаборатория
Опубликовано 31 июля 2026, 06:30

Это новый Mercedes-Benz GLA и у него 173 звезды вместо одной

Mercedes-Benz представил компактный паркетник GLA третьего поколения. Автомобиль лишился двигателей внутреннего сгорания в пользу полностью электрических версий (гибриды появятся позже) и получил 800-вольтовую систему, позволяющую заряжаться со скоростью до 270 км хода за 10 минут. Все подробности о машине – в фоторепортаже журнала Motor.
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Слайд, который
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Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
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😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Новый Mercedes-Benz GLA, поколение H247. Габаритная высота уменьшена на 20 мм по сравнению с предшественником, колесная база увеличена на 61 мм (до 2790 мм). Благодаря этому увеличился задний продольный пассажирский диапазон на 38 мм.

© Mercedes-Benz

Источник:Motor
Автор:Сергей Кожухов
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  3. Это новый Mercedes-Benz GLA и у него 173 звезды вместо одной